Apple a livré 6,5 millions d’ordinateurs portables au troisième trimestre 2021 grâce au MacBook Air

Apple s’est bien amusé avec sa gamme Mac, alors que la société a commencé à passer des processeurs Intel aux puces Apple Silicon plus puissantes l’année dernière. En ce qui concerne spécifiquement les MacBooks, la société a livré 6,5 millions d’ordinateurs portables au troisième trimestre 2021 – et selon Strategy Analytics, le MacBook Air était responsable de ce chiffre.

Les estimations du cabinet d’études placent Apple au quatrième rang mondial des vendeurs d’ordinateurs portables avec 10 % de part de marché. La première place revient à Lenovo avec 15,3 millions d’unités livrées au troisième trimestre et 24% de part de marché, tandis que HP et Dell arrivent juste derrière en deuxième et troisième place.

Strategy Analytics indique qu’il y a eu récemment une augmentation de la demande pour les PC haut de gamme, car les clients ont dépensé plus dans cette catégorie grâce à des remises sur des produits tels que le MacBook Air. Comme prévu, le retour au travail en personne et la demande de formation ont contribué à l’augmentation de la demande d’ordinateurs portables au cours des derniers mois.

La mise à niveau des clients commerciaux a débuté lorsque certains employés sont retournés au travail en personne avec l’objectif d’améliorer la productivité. La demande d’éducation (y compris les consommateurs) était meilleure sur le marché développé, car les remises de retour aux universités donnaient aux consommateurs de bonnes raisons de se mettre à niveau maintenant plutôt que plus tard.

Au total, 66,8 millions d’ordinateurs portables ont été expédiés au troisième trimestre 2021. Le rapport note également que les contraintes d’approvisionnement et les pénuries de puces ont affecté les fournisseurs de PC, qui auraient pu obtenir des résultats encore meilleurs sans ces problèmes.

La dernière version du MacBook Air est livrée avec la puce M1, un écran Retina de 13 pouces et ne coûte que 999 $, tandis que les étudiants peuvent l’obtenir pour encore moins. Le MacBook Air peut également être trouvé à de bonnes affaires sur Amazon et d’autres magasins.

