Apple a mis en garde les fuites contre les fabricants d’accessoires tiers trompeurs

Apple a averti les fuiteurs que le partage d’informations sur des produits non commercialisés pourrait induire en erreur les fabricants d’accessoires tiers et décevoir les clients, dans des lettres de cessation et d’abstention envoyées par des cabinets juridiques représentant la société.



Vice a souligné aujourd’hui que, dans une lettre détaillée envoyée à un leaker basé en Chine, Apple a averti que les fuites pourraient donner aux fabricants d’accessoires tiers les mauvaises dimensions et détails sur les produits non commercialisés. Il est apparu au cours du mois dernier qu’en juin, Apple a déployé des efforts concertés pour restreindre les informations provenant d’une série de fuiteurs individuels en dehors des États-Unis à l’aide de lettres de cessation et d’abstention.

Bien qu’elles aient été envoyées par divers cabinets d’avocats locaux représentant Apple dans le monde, les lettres semblent avoir présenté un contenu identique. Un extrait de l’une des lettres, vu par MacRumors, se lit comme suit :

En outre, les divulgations prématurées de produits non annoncés peuvent également nuire aux clients du monde entier lorsque les informations pertinentes divulguées sont inexactes et que des tiers – tels que les fabricants d’accessoires – développent et vendent des étuis et d’autres accessoires qui sont en fait incompatibles avec le produit non annoncé parce que, par exemple , la conception ou les dimensions diffèrent. De telles situations sont préjudiciables aux clients et à Apple. Par conséquent, il est évident que lorsque les informations non publiées sur la conception et les performances des produits Apple restent confidentielles, elles ont une valeur commerciale réelle et potentielle.

La déclaration est un aveu inhabituel d’Apple selon lequel certains fabricants de boîtiers et d’accessoires se précipitent pour préparer des accessoires pour les nouveaux produits Apple bien avant leur sortie sur la base d’informations divulguées. Même si les dimensions initiales et les informations résultant de fuites sont exactes à ce moment-là, Apple peut apporter des modifications aux conceptions qui rendent les accessoires inefficaces ou obsolètes au moment de la sortie officielle du produit.

Apple semble suggérer que les accessoires mal ajustés nuisent à sa marque aux yeux des clients, ce qui prouve apparemment la nature commercialement sensible des informations sur les produits non publiés et la société considère les fuites comme une “divulgation illégale des secrets commerciaux d’Apple”. La lettre impliquait également que le fait de garder secrets les détails des produits non publiés avait également une “valeur commerciale potentielle” pour des tiers.

En plus de désinformer les fabricants d’accessoires tiers, Apple a également souligné le fait que les clients peuvent être directement déçus par des fuites sur des produits “rumeurs” ou “inédits”.

Apple s’est efforcé de prendre des mesures strictes pour maintenir la confidentialité de toute information sur les produits Apple avant leur sortie officielle afin de s’assurer qu’à chaque fois qu’Apple sort un nouveau produit, cela puisse surprendre le public. Le secret de la dernière innovation technologique d’Apple est une partie importante de l’ADN de l’entreprise.

L’implication ici est que les informations divulguées peuvent affecter négativement les attentes des clients, mais aussi que le secret est un attribut clé de la marque Apple elle-même, de sorte que les fuites sont à leur tour préjudiciables commercialement à l’image de l’entreprise.

On pense que les fuites connues sous le nom de “Kang” et “M. White” ont été affectées par les lettres récentes d’Apple, ainsi que par le rendu “CConceptCreator”, mais on ne sait pas à quel point la tentative du mois dernier de faire taire les fuites dans le monde était répandue. .