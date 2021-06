Apple a peut-être accidentellement confirmé le MacBook Pro M1X non annoncé – .

in

L’une des rumeurs les plus excitantes de la WWDC 2021 était qu’Apple dévoilerait les derniers ordinateurs portables MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces lors de la keynote. Nous recevions des messages mitigés des rapports précédant le discours, certains affirmant que les modèles redessinés de MacBook Pro seraient dévoilés lors de la conférence de presse, tandis que d’autres affirmaient que les nouveaux Pros seraient lancés plus tard que prévu.

Les fans de MacBook savent maintenant que la refonte très attendue du MacBook Pro n’a pas été montrée lors de la grande présentation d’Apple lundi. Mais de nouvelles preuves suggèrent qu’Apple aurait initialement prévu de dévoiler un MacBook Pro M1X lors de la keynote. La pénurie d’un composant clé du MacBook pourrait être la raison pour laquelle Apple a changé d’avis.

L’actualisation du MacBook Pro 2021 devrait inclure une version mise à niveau de la puce M1 personnalisée. Des rapports l’ont appelé M1X ou M2. En plus de cela, les nouveaux MacBooks auront un châssis repensé et ramèneront certains des ports supprimés par Apple, notamment le chargement MagSafe, HDMI et un emplacement pour carte SD. Les nouveaux ordinateurs portables comprendront également des écrans mini-LED comme le nouvel iPad Pro 12,9 pouces.

OK OK OK Tout le monde reste calme… mais je viens de repérer ces tags sur le livestream YouTube d’Apple du keynote du 7 juin !!! APPLE A CONFIRME LE M1X!!!@jon_prosser vous aviez raison après tout!!! Ce n’est pas faux, vous pouvez obtenir l’extension @TubeBuddy pour YT et cela les montre ! pic.twitter.com/C54sBydj7u – Max Balzer # WWDC21 (@maxbalzer_) 9 juin 2021

Apple n’a pas encore annoncé officiellement le successeur du M1, mais la société a répertorié deux balises inattendues sur son enregistrement YouTube de la WWDC 2021, comme le montre le tweet ci-dessus. Apple a répertorié “M1X MacBook Pro” et “M1X” dans les balises de la vidéo. Cela implique qu’Apple avait prévu d’annoncer les nouveaux ordinateurs portables lors du salon et que le successeur du M1 s’appellera M1X.

Une explication différente pourrait être qu’Apple a utilisé ces balises car il savait à quel point les gens étaient excités de voir les nouveaux modèles de MacBook à la WWDC 2021, et il voulait augmenter le nombre de téléspectateurs. Cependant, un autre utilisateur de Twitter a observé qu’Apple avait rapidement supprimé les balises :

Ils l’ont supprimé… pic.twitter.com/DxYl4iteMq – Jonas Hendricks (@JoTecReview) 9 juin 2021

Un rapport de Digitimes (via MacRumors) fournit une explication potentielle de la décision d’Apple de reporter le lancement du MacBook Pro.

Apple aurait prévu de produire en série les ordinateurs portables 14 et 16 pouces au deuxième trimestre de l’année. Mais Apple a repoussé le calendrier en raison de problèmes de rendement avec les écrans mini-LED. Ce n’est pas la première fois que nous entendons que des problèmes de fabrication pourraient avoir un impact sur la production de mini-LED. Mais ces rapports ne peuvent pas être confirmés et Apple ne discute jamais des rumeurs concernant sa chaîne d’approvisionnement.

Pris ensemble, ces nouveaux développements peuvent expliquer les disparités entre les différentes rumeurs MacBook Pro qui ont précédé la keynote. À l’époque, nous avions supposé qu’Apple pourrait vouloir dévoiler la grande refonte du MacBook Pro à la WWDC, mais ne la lancerait dans les magasins que beaucoup plus tard cette année, une fois les problèmes d’approvisionnement résolus.

Quels que soient les plans de lancement d’Apple pour le MacBook Pro redessiné, si les balises qu’il a utilisées sur sa vidéo YouTube sont basées sur une intention réelle d’annoncer le nouveau produit, nous saurons peut-être comment appeler le processeur Mac de nouvelle génération d’Apple.

