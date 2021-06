Apple a presque oublié tvOS 15, mais voici toutes les nouveautés

Lors de la keynote de la WWDC21, Apple a présenté les nouveaux iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey et watchOS 8, mais il n’a en fait jamais mentionné tvOS 15 par son nom. Malgré le manque d’attention porté à tvOS 15 pendant l’événement, de nouvelles fonctionnalités arriveront sur Apple TV plus tard cette année.

La semaine dernière pour ., j’ai écrit sur un futur où tvOS serait renommé homeOS. Il y avait plusieurs raisons de croire que cela arriverait : Apple ne donne presque jamais le temps sur scène de parler de ses logiciels Apple TV et HomePod et une mystérieuse demande d’emploi « homeOS » a été trouvée juste avant la WWDC21.

Indépendamment de ma conclusion sur cette transition de tvOS à homeOS, ce qu’Apple a fait lors de la WWDC21 a presque été d’abandonner son logiciel Apple TV. Par exemple, la société s’est beaucoup concentrée sur l’écosystème Home mais pas correctement sur tvOS. C’est presque comme si Apple avait oublié qu’il venait de mettre à jour le matériel Apple TV 4K le mois dernier.

Au cours de la keynote, j’ai commenté avec mes collègues que la fonctionnalité Spatial Audio à venir sur la nouvelle Apple TV était presque tout ce que nous allions entendre à propos de tvOS 15 – et, malheureusement, j’avais raison.

C’était moins d’une minute, et ce n’est qu’à la fin de la keynote que nous savions que tvOS serait là pour une autre année. En fait, nous avons dû attendre que la page Web d’Apple Developer soit remise en ligne pour découvrir que ce logiciel s’appellerait bien tvOS 15.

Qu’est-il arrivé à tvOS 15 ? Quoi de neuf ?

Après une keynote, Apple donne généralement des informations écrites plus approfondies sur ses annonces. La société a publié plusieurs articles sur toutes les mises à jour logicielles sur Apple Newsroom, mais aucun pour tvOS. Sur son site officiel, il y a des aperçus pour iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey et watchOS 8.

Je n’ai pas pu trouver d’aperçu spécifique ou d’image promotionnelle pour tvOS 15. Ce matin seulement, j’ai trouvé où se trouvaient les nouvelles fonctionnalités : dans la section « À venir cet automne » sur la nouvelle page Apple TV 4K.

Quoi qu’il en soit, voici les sept fonctionnalités qui devraient arriver sur tvOS 15 cet automne, selon le site Web d’Apple :

SharePlay : Regardez des films ou des émissions lors d’un appel FaceTime sur votre iPhone, iPad ou Mac, puis ajoutez Apple TV pour partager l’expérience de visionnage sur grand écran.

Pour vous tous: Parcourez une nouvelle ligne dans l’application Apple TV pour trouver quelque chose que tout le monde dans la maison a hâte de regarder.

Partagé avec vous: Les films et émissions partagés via Messages apparaissent dans une nouvelle ligne dans l’application Apple TV.

Audio spatial : Écoutez avec AirPods Pro ou AirPods Max pour une expérience de cinéma avec un son qui vous entoure.

Routage des AirPods intelligents : Recevez une notification automatique à l’écran pour connecter comme par magie vos AirPod.

Améliorations de la caméra HomeKit : Affichez plusieurs caméras dans toute la maison en même temps sur votre Apple TV.

Son stéréo enveloppant : Associez deux mini haut-parleurs HomePod à l’Apple TV 4K et profitez d’un son riche et équilibré pour tout ce que vous regardez.

Selon vous, quel sera l’avenir de tvOS et tvOS 15 ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

