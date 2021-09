Apple a refusé la demande d’Epic de ramener ‘Fortnite’ sur iPhone en Corée

Epic Games et Apple sont impliqués dans une bataille juridique majeure sur l’App Store. Le résultat pourrait avoir des répercussions importantes sur le fonctionnement de l’App Store et de Google Play. Epic a provoqué la crise l’été dernier. La société a intentionnellement ajouté sa propre option de paiement à Fortnite sur iPhone, défiant ainsi les règles de l’App Store d’Apple. Apple a rapidement interdit Epic et Fortnite n’est plus disponible sur les appareils Apple depuis lors. Un an plus tard, Epic a demandé à Apple de rétablir son compte de développeur Fortnite. La société veut ramener Fortnite sur iPhone en Corée. Epic entend profiter d’une nouvelle facture dans le pays. La législation obligera Apple et Google à autoriser les options de paiement tiers dans des applications comme Fortnite. Apple a déjà répondu, indiquant qu’il ne restaurera pas le compte App Store d’Epic dans la région.

Développements antitrust de l’App Store

Ce n’est pas seulement Epic qui demande des modifications pour les magasins d’applications sur les appareils mobiles. Nous avons assisté à plusieurs développements antitrust qui n’ont rien à voir avec Fortnite sur iPhone au cours des dernières semaines.

Apple a dû faire quelques concessions concernant l’App Store, bien que certains soutiennent qu’il ne s’agit que de changements mineurs. Le fabricant d’iPhone a récemment réglé un recours collectif aux États-Unis. Le fabricant d’iPhone a accepté de permettre aux développeurs de collecter les informations de contact des clients dans les applications.

Apple a réglé une autre affaire avec la Japan Fair Trade Commission (JFTC), acceptant d’autoriser la lecture d’applications comme Netflix et Spotify pour inclure des liens vers leurs sites Web dans leurs applications. Cela signifiait que les nouveaux clients pouvaient gérer leurs comptes en dehors de l’App Store.

Ensuite, il y a la loi coréenne qui veut empêcher Apple et Google d’obliger les développeurs à n’utiliser que les méthodes de paiement Apple ou Google dans leurs magasins numériques.

Ce nouveau projet de loi en Corée a incité Epic à demander à Apple de rétablir son compte dans la région, même si la bataille juridique entre les deux parties n’est pas terminée.

Epic a demandé à Apple de restaurer notre compte de développeur Fortnite. Epic a l’intention de rééditer Fortnite sur iOS en Corée, offrant à la fois le paiement Epic et le paiement Apple, conformément à la nouvelle loi coréenne. – Fortnite (@FortniteGame) 9 septembre 2021

Fortnite ne revient pas sur iPhone

“Epic a demandé à Apple de restaurer notre compte de développeur Fortnite”, a déclaré Epic sur Twitter. “Epic a l’intention de rééditer Fortnite sur iOS en Corée, offrant à la fois le paiement Epic et le paiement Apple côte à côte conformément à la nouvelle loi coréenne.”

Apple a déclaré à MacRumors qu’il n’y avait aucun fondement à la demande d’Epic. “Comme nous l’avons dit depuis le début, nous accueillerions favorablement le retour d’Epic sur l’App Store s’ils acceptaient de jouer selon les mêmes règles que tout le monde”, a déclaré Apple dans un communiqué. “Epic a admis avoir rompu le contrat et pour l’instant, il n’y a aucune base légitime pour le rétablissement de son compte de développeur.”

Apple a également expliqué que la nouvelle législation en Corée n’est pas encore entrée en vigueur. Même si c’était le cas, Apple n’a aucune obligation de rétablir un compte développeur interdit avant la nouvelle loi. La bataille Fortnite d’Epic a commencé il y a plus d’un an. Le studio de jeu a publié la tristement célèbre mise à jour de l’iPhone qui offrait aux joueurs de Fortnite un autre mode de paiement.

Auparavant, Apple avait déclaré dans une déclaration précédente que la nouvelle mise à jour de la loi coréenne sur les télécommunications mettrait les utilisateurs en danger.

Cela dit, on ne sait pas quand Fortnite reviendra sur l’iPhone ou si cela se produira un jour. Mais Epic cherche à revenir sur la plate-forme d’Apple malgré l’orchestration de sa propre interdiction.