Apple a sciemment vendu des écrans MacBook défectueux, juge les règles

Une autre partie de cette controverse a été la manière dont Cupertino a réagi à ces allégations.

Coque Apple MacBook: Un juge du tribunal de district de Californie a statué que le géant de la technologie Apple savait ce qu’il faisait lorsqu’il a vendu le MacBook Pro 2016 prétendument avec des câbles d’affichage défectueux. Le problème laisse Apple vulnérable à un éventuel recours collectif. Cupertino fait déjà face à un recours collectif pour son clavier papillon, et maintenant le juge Edward Davila a autorisé le procès «flexgate» de se poursuivre. Le juge a statué que l’entreprise aurait dû savoir qu’elle ne réussirait pas dans ce qu’elle essayait de faire, mais elle a fini par le faire de toute façon.

Dans le jugement, le juge a écrit que sur la base des données des tests préalables à la publication et des plaintes substantielles des clients après la publication, il indiquait suffisamment qu’Apple avait une «connaissance exclusive» du défaut allégué.

Le problème qui a causé tout ce procès était lié à des câbles d’affichage endommagés, ce qui a conduit au problème de la «lumière de la scène» à résulter dans les modèles de MacBook Pro. Dans ce numéro, au bas de l’écran, des taches sombres sont produites en raison du câble endommagé. Ce problème a été connu sous le nom de controverse sur le flexgate.

Une autre partie de cette controverse a été la manière dont Cupertino a réagi à ces allégations quand elles sont apparues pour la première fois plus tard vers la fin de 2018. Au début, Apple a discrètement remplacé les câbles défectueux par de nouveaux câbles légèrement plus longs dans les nouveaux MacBooks. De plus, la société a commencé à proposer son programme de réparation gratuite, qui est généralement son remède incontournable, seulement après que 15 000 utilisateurs aient signé une pétition à cet effet, ce qui a attiré l’attention des médias.

Cependant, un élément important à retenir de ce problème est la manière dont Apple a amélioré sa stratégie de gestion de crise, rendant sa réponse à ces problèmes bien meilleure et beaucoup plus rapide.

À ce stade, le procès flexgate ne semble pas être un recours collectif certifié, mais le procès unique compte neuf plaignants différents. Cependant, on ne sait pas ce qui se passerait ensuite, maintenant que le juge les a invités à déposer une plainte modifiée.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.