Apple a testé l’iPhone 13 avec Touch ID sous l’écran, selon des initiés

La série iPhone 13 arrivera très probablement en septembre alors qu’Apple reviendra au calendrier de sortie de l’iPhone pré-pandémique. Telles sont les attentes pour cette année, au moins. Contrairement à 2020, Apple n’a donné aucun avertissement que les nouveaux iPhones connaîtraient des retards. De plus, les rumeurs sur l’iPhone 13 indiquent qu’Apple a pris diverses mesures pour éviter les retards de lancement. Par conséquent, nous pourrions voir Apple annoncer l’événement iPhone 13 dans quelques semaines seulement. Mais nous aurons toujours de nouvelles rumeurs sur l’iPhone 13 à vérifier avant cette date. Le plus récent a déclaré qu’Apple avait testé Touch ID sur l’iPhone 13, mais il est peu probable que la fonctionnalité ait été intégrée dans la conception finale.

Pendant des années, de nombreux fans d’iPhone n’ont cessé de demander à Apple de ramener le capteur d’empreintes digitales. Apple a cessé d’utiliser Touch ID sur ses téléphones phares en 2017 au profit de Face ID. Les capteurs de reconnaissance faciale 3D se trouvent en haut du téléphone dans la fameuse encoche. Le passage de Touch ID à Face ID présente deux avantages distincts. Premièrement, cela a permis à Apple de passer à une conception d’affichage (presque) tout écran. Deuxièmement, Face ID est plus sécurisé que Touch ID et beaucoup plus facile à utiliser.

Même encore, Touch ID a beaucoup de fans fidèles.

iPhone 13 avec Touch ID

Apple a étudié des moyens de ramener Touch ID, et nous avons vu tellement de brevets pour le prouver. Mais Apple prévoit d’avoir Touch ID et Face ID disponibles sur le même appareil. De plus, les capteurs seront placés sous l’écran afin que l’iPhone puisse conserver son design tout écran.

Cela dit, l’iPhone 13 n’obtient pas Touch ID si l’on en croit Mark Gurman de Bloomberg. L’initié bien connu a déclaré dans sa dernière mise à jour de la newsletter qu’Apple avait testé des prototypes d’iPhone 13 avec des capteurs d’empreintes digitales, mais la fonctionnalité n’est pas prête :

Alors qu’Apple avait testé l’ID tactile à l’écran pour les prochains iPhones phares, il ne fera pas l’affaire cette année. Je pense qu’Apple mise sur Face ID pour ses iPhones haut de gamme et que son objectif à long terme est d’implémenter Face ID sur l’écran lui-même.

Cette prédiction est conforme aux rapports précédents de Gurman, à d’autres fuites et aux propres brevets d’Apple. La société a remporté trois brevets technologiques différents qui lui permettraient de placer des capteurs Face ID et Touch ID sous les écrans.

Gurman a déclaré qu’Apple avait deux options pour Face ID et Touch ID dans le futur post-iPhone 13. Les modèles les plus chers pourraient avoir un Face ID à l’écran, tandis que les modèles moins chers auront des encoches Face ID. Alternativement, les appareils Pro obtiendront un identifiant de visage à l’écran, tandis que les iPhones moins chers auront un identifiant tactile à l’écran.

Les fuites mises à part, Apple a décidé il y a des mois de la conception finale de l’iPhone 13. Si Touch ID a déjà été testé sur des prototypes d’iPhone 13, c’était bien plus tôt dans le cycle de développement du téléphone. Les fournisseurs assemblent sans aucun doute déjà les nouveaux modèles d’iPhone 13 à temps pour le lancement de cette année.