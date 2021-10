Apple a tiré plus de bénéfices des jeux en 2019 que Nintendo, Sony et Microsoft réunis

Image : La vie de Nintendo

La position dynamique de Nintendo sur le marché du jeu vidéo est une bonne nouvelle pour les fans de longue date de la société japonaise. Après avoir traversé la tempête de l’ère Wii U, la stratégie « hybride » recentrée de Nintendo a porté ses fruits, Switch étant toujours l’un des produits technologiques les plus en vogue du marché, même après plus de quatre ans de vente. Cette semaine, la société publie le Switch OLED, une mise à jour itérative qui devrait stimuler les ventes de matériel à l’approche de 2022.

Cependant, un récent rapport du Wall Street Journal met le succès de Nintendo en perspective. Selon le média, les chiffres publiés dans le cadre du récent procès antitrust d’Apple révèlent qu’en 2019, il a réalisé plus de bénéfices d’exploitation sur les jeux que Nintendo, Microsoft, Sony et Activision Blizzard réunis.

Le total s’élevait à 8,5 milliards de dollars, même s’il convient de noter qu’Apple a déclaré que les marges d’exploitation discutées lors du procès étaient incorrectes et que le chiffre est donc trop élevé. Même en tenant compte de cela, il est clair qu’Apple fait une jolie somme à partir des jeux – ce qui est ironique quand on considère qu’il ne fait rien de lui-même.

Le chiffre stupéfiant est généré par la réduction de 30 % qu’Apple prend de tous les achats numériques via son App Store, qui est utilisé sur des millions d’appareils dans le monde entier, y compris les iPhones, iPads et ordinateurs portables. Même Nintendo contribue à ce chiffre, car plusieurs de ses jeux – Super Mario Run, Animal Crossing: Pocket Camp et Pokémon GO (Nintendo est copropriétaire de The Pokémon Company) – sont disponibles sur iOS.

Il convient de noter que la «coupe» des ventes numériques d’Apple est censée être la même que celle de Nintendo sur l’eShop, et il est compréhensible que le détenteur de la plate-forme doive grignoter chaque vente effectuée sur sa plate-forme. La différence ici, bien sûr, est que si Nintendo a vendu un nombre impressionnant de 90 millions de commutateurs au cours des quatre dernières années, Apple a vendu 196,9 millions d’iPhones rien qu’en 2020. Le nombre d’appareils iOS en utilisation active aujourd’hui éclipsera totalement la base d’installation de Switch, ce qui explique les bénéfices incroyables qu’Apple est capable de générer à partir des jeux.

La position d’Apple a été contestée récemment par Epic Games, le fabricant de Fortnite, qui a déposé une plainte contre Apple, affirmant qu’elle détenait un monopole sur la façon dont les logiciels sont vendus sur ses appareils en forçant les développeurs et les éditeurs à utiliser son propre système d’achat intégré. Fortnite est un jeu gratuit et s’appuie sur des achats intégrés pour générer un profit – des achats soumis à la réduction de 30% d’Apple.

Lors du procès, Apple a souligné le fait que d’autres détenteurs de plates-formes – tels que Google et Microsoft – utilisent exactement le même système. La juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers a accepté dans l’ensemble, mais a également ordonné à Apple d’autoriser les développeurs à proposer des méthodes de paiement dans leurs propres applications – des méthodes de paiement qui contourneraient l’App Store d’Apple et éviteraient la réduction de 30%.

Cela signifie que des jeux comme Fortnite pourraient potentiellement générer des millions pour leur éditeur sur iOS sans donner un seul centime à Apple – et cela pourrait avoir des ramifications à long terme pour d’autres détenteurs de plateformes, y compris Nintendo.