Apple a un avertissement pour les motocyclistes : cela pourrait endommager l’appareil photo de votre iPhone

Iphone Apple: Dans un article publié vendredi sur le forum d’assistance d’Apple, Cupertino a déclaré que l’exposition des iPhones à des vibrations de haute amplitude, en particulier à celles générées par les moteurs de moto haute puissance, peut entraîner une dégradation des performances de la caméra mobile. Le géant de la technologie a donc déconseillé de monter l’iPhone sur une moto car cela pourrait entraîner des vibrations de grande amplitude à transférer au téléphone via le guidon et le châssis de la moto. Apple a présenté une explication détaillée du problème dans le billet de blog.

Apple a déclaré que pour éviter que les images ne deviennent floues lorsque l’utilisateur se déplace accidentellement en cliquant sur les images, certains modèles d’iPhone sont équipés d’une stabilisation optique de l’image ou de l’OIS. « OIS vous permet de prendre des photos nettes même si vous déplacez accidentellement l’appareil photo. Avec OIS, un gyroscope détecte que la caméra a bougé. Pour réduire le mouvement de l’image et le flou qui en résulte, l’objectif se déplace en fonction de l’angle du gyroscope », a déclaré Cupertino.

De plus, certains modèles disposent également de systèmes de mise au point automatique (AF) en boucle fermée qui résistent aux effets de la gravité et des vibrations afin que les images puissent avoir une mise au point nette dans les photos, les panoramas ainsi que les vidéos. “Avec l’AF en boucle fermée, les capteurs magnétiques embarqués mesurent les effets de la gravité et des vibrations et déterminent la position de l’objectif afin que le mouvement de compensation puisse être réglé avec précision”, a déclaré Apple dans le post.

Apple a déclaré que bien que les systèmes OIS et AF en boucle fermée de l’iPhone aient été conçus pour être durables, tout comme de nombreux autres appareils électroniques grand public dotés de systèmes tels que OIS, les performances de ces systèmes peuvent être dégradées s’ils sont exposés directement à long terme. aux vibrations de grande amplitude à une certaine fréquence. Cela peut, à son tour, entraîner une réduction de la qualité des images et des vidéos, a ajouté Cupertino, recommandant d’éviter une telle exposition pendant de longues périodes.

« Les moteurs de motos de grande puissance ou de grand volume génèrent des vibrations intenses de grande amplitude, qui sont transmises à travers le châssis et le guidon. Il n’est pas recommandé d’attacher votre iPhone à des motos avec des moteurs à haute puissance ou à haut volume en raison de l’amplitude des vibrations dans certaines plages de fréquences qu’elles génèrent », a déclaré le fabricant de l’iPhone. Il a en outre déclaré que si l’iPhone est attaché à des véhicules dotés de moteurs électriques ou de petit volume – scooters et cyclomoteurs – cela peut entraîner des vibrations d’amplitude relativement plus faible. Cependant, la société a recommandé d’utiliser “un support amortisseur de vibrations” lors de la fixation du téléphone afin de réduire le risque, mais a tout de même déconseillé une telle fixation régulière pendant des périodes prolongées.

En ce qui concerne l’OIS, l’iPhone 6 Plus, l’iPhone 6s Plus et l’iPhone 7 et les modèles ultérieurs, y compris l’iPhone SE (2e génération) disposent de cette technologie. D’autre part, la caméra Ultra Wide sur iPhone 11 et versions ultérieures n’a pas d’OIS, pas plus que la caméra téléobjectif sur iPhone 7 Plus et iPhone 8 Plus, a déclaré Apple.

Pendant ce temps, l’iPhone XS et les modèles ultérieurs, y compris l’iPhone SE 2020, ont l’AF en boucle fermée.

