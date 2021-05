Apple a un problème antitrust. Voici une façon de le résoudre.

L’App Store d’Apple est une merveille. Lancé en 2008, un an après les débuts de l’iPhone, il est devenu un marché qui génère chaque année des milliards de dollars à forte marge pour Apple.

Mais l’App Store est aussi un problème pour Apple. Le contrôle strict de la société – qui est le seul moyen pour les clients iPhone d’obtenir des applications sur leurs appareils – a suscité un examen minutieux, générant des plaintes et des enquêtes antitrust, et maintenant, un procès antitrust très médiatisé d’Epic Games, la société derrière Fortnite.

Il semble impossible d’imaginer qu’Apple relâche complètement son emprise sur l’App Store, où il facture aux développeurs d’applications jusqu’à 30% de chaque vente qu’ils réalisent dans le magasin. C’est en partie parce que la société pense que son contrôle protège les utilisateurs d’Apple contre les logiciels malveillants et les escroqueries, et en partie parce que l’histoire d’Apple à Wall Street dépend désormais des bénéfices à forte marge générés par le magasin. C’est donc contre un nombre croissant d’adversaires.

John Gruber pense qu’il a une solution pour sauver la face: de meilleurs signes. Ou plus précisément: des signes.

Gruber, un blogueur et podcasteur avec un public passionné parmi les fans (et les dirigeants) d’Apple, pense qu’Apple devra éventuellement se rabattre sur au moins l’une des politiques de l’App Store que l’ancien PDG Steve Jobs a instituées il y a des années: les applications ne peuvent pas dire à leurs utilisateurs qu’elles peut acheter quelque chose – par exemple, vous inscrire à la version payante d’une application ou acheter de la monnaie virtuelle pour Fortnite – en dehors de l’application.

Dans la pratique, cela signifie que les développeurs qui ne veulent pas vendre via l’App Store – tels que Netflix et Spotify, qui vendent des abonnements à leurs services de streaming sur leurs propres sites, afin qu’ils n’aient pas à donner à Apple une part mensuelle. revenus – ne peut pas dire aux utilisateurs de l’application qu’ils peuvent le faire lorsqu’ils ouvrent l’application. Au lieu de cela, ils doivent simplement espérer que les utilisateurs trouveront comment le faire eux-mêmes.

Voici, par exemple, ce que Spotify dit aux utilisateurs d’iPhone qui souhaitent commencer à payer l’entreprise pour un abonnement mensuel – Vous ne pouvez pas le faire de cette façon, mais nous ne pouvons pas vous dire comment vous pouvez le faire. «Nous savons que ce n’est pas idéal.»

Les développeurs détestaient la règle – créée explicitement pour inciter les clients à acheter des produits sur des applications contrôlées par Apple – lors de son apparition en 2011. Mais ils n’ont pas été en mesure de faire bouger Apple.

Maintenant, Gruber m’a dit lors du podcast Recode Media de cette semaine, il semble que céder à cette règle soit la concession la plus probable qu’Apple puisse faire – cela ne change pas le contrôle global d’Apple sur son écosystème d’applications, et Apple peut se permettre de prendre un frappé à ses revenus qu’il pourrait ressentir en conséquence.

D’un autre côté, soutient Gruber, Apple doit faire quelque chose. Les tribunaux et les régulateurs pourraient le forcer à le faire, et continuer à creuser maintenant n’est pas une bonne idée.

“À un moment donné, vous devez équilibrer les dollars de conserver chaque centime qu’ils peuvent via l’App Store, avec les dommages que cela fait à la marque Apple”, a-t-il déclaré.

Et cette marque est importante pour les clients – et pour les développeurs qui dépendent d’Apple mais qui sont de plus en plus mécontents de la façon dont Apple gère le magasin. “Je pense également qu’il y a un compte chez Apple qu’ils devraient vraiment regarder le ressentiment qui s’est développé lentement mais sûrement, comme tout problème lent et purulent, où tant de développeurs en veulent à Apple” au-dessus des 30% de frais, a-t-il déclaré.

Comme beaucoup d’autres observateurs, Gruber ne pense pas qu’Epic Games l’emportera probablement dans son combat contre Apple. Et abandonner la règle du non-signe maintenant n’empêcherait pas l’affaire qui est déjà en cours.

Mais cela pourrait certainement aider Apple dans d’autres combats. La sagesse conventionnelle est maintenant que Spotify a un meilleur argument antitrust – en grande partie parce qu’Apple vend son propre service de musique qui est en concurrence avec Spotify, mais n’est pas soumis aux mêmes 30%. Les régulateurs de l’Union européenne l’ont dit la semaine dernière dans une conclusion préliminaire. Changer cette règle maintenant, avant que les choses ne soient finalisées – et avant que d’autres poursuites ne s’empilent – pourrait donner à Tim Cook et à l’entreprise une certaine marge de manœuvre.