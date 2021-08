Apple a une idée folle pour se débarrasser de l’encoche de l’iPhone

Tout le monde dans l’industrie mobile veut perfectionner la conception du smartphone. Apple essaie de se débarrasser de l’encoche de l’iPhone, tout comme les fabricants de téléphones Android tentent d’éliminer la caméra perforée. Mais personne ne se débarrasse des composants avant qui doivent être sur le combiné. Les caméras, les capteurs et les haut-parleurs doivent rester où ils sont. Ils peuvent passer sous l’écran ou à l’intérieur du cadre, selon le téléphone. Le Galaxy Z Fold 3, par exemple, aura une caméra sous-écran. ZTE a également lancé deux appareils dotés de caméras sous-écran, et d’autres fabricants chinois de smartphones travaillent sur des conceptions similaires depuis des années.

Chez Apple, l’iPhone 13 sera le premier iPhone avec une encoche plus petite. Mais l’entreprise travaille sur toutes sortes de solutions pour placer les composants dans l’encoche sous l’écran.

Placer les capteurs sous l’écran

Au cours des dernières semaines, nous avons vu quelques brevets Apple pour une technologie qui permettra aux capteurs de lire des informations 2D et 3D via un écran de smartphone. Cela permettra effectivement à l’iPhone de lire les empreintes digitales ou de numériser des visages à travers l’écran. C’est ce type de technologie qui permettra aux futurs iPhones de prendre en charge à la fois Face ID et Touch ID. Et c’est ainsi qu’Apple supprimera l’encoche de l’iPhone.

Le brevet USPTO numéro 11 073 712 a été attribué à Apple le 27 juillet 2021, après avoir été déposé le 10 avril 2018. Ce brevet décrit une technologie qui permet à Apple de lire les empreintes digitales à travers une couche d’affichage. La technologie peut être appliquée aux iPhones, MacBooks et autres appareils.

En décembre 2019, Apple a déposé une documentation pour une invention connexe. L’USPTO a attribué le brevet numéro 11 067 884 à Apple le 20 juillet. Comme 712, 884 décrit une technologie qui permet de lire des objets 2D ou 3D à travers l’écran.

Les deux concepts permettraient à Apple de vider définitivement l’encoche de l’iPhone. Le défi semble être de s’assurer que les capteurs offrent la fonctionnalité souhaitée sans détériorer l’affichage. C’est là que la toute nouvelle innovation d’Apple pourrait aider.

Apple a déposé un brevet intitulé Appareils électroniques avec fenêtres d’affichage réglables en mai 2020 (via Patently Apple). L’USPTO a accordé le brevet à la société le 3 août (numéro de brevet 11 079 797). Comme 712 et 884, ce brevet donne à Apple une méthode permettant de placer des capteurs optiques sous l’écran. Mais contrairement aux 712 et 884, l’innovation garantit que les images capturées à travers l’écran sont parfaites et que l’écran lui-même est parfait.

Un écran iPhone avec des pièces mobiles

La lumière n’a pas besoin de traverser la couche de pixels OLED pour atteindre le capteur dans ce cas. Apple fera simplement glisser une partie de l’écran lorsque les capteurs sont nécessaires. L’innovation semble cibler spécifiquement les composants Face ID, plutôt que Touch ID.

Le brevet propose deux manières différentes de réaliser cette astuce. L’un d’eux consiste à avoir une fenêtre d’affichage mobile. Lorsque la fonctionnalité de la caméra ou du capteur est nécessaire, la fenêtre OLED peut s’ouvrir pour laisser passer la lumière à travers le capteur. Apple explique que la technologie pourrait utiliser une caméra périscope, ce qui est intéressant à noter. Voici à quoi ressemblerait un tel affichage.

L’affichage (14) comporte une fenêtre (50) sous un panneau transparent (56). Une partie d’affichage (14P) s’ouvre et se ferme pour laisser passer la lumière entre un objet (58) et un capteur (24). Source de l’image : Apple via USPTO

La deuxième option consiste à faire rouler l’ensemble de l’écran de quelques millimètres pour offrir un accès dégagé à la caméra. Dans les deux cas, les composants de l’encoche de l’iPhone se cacheraient efficacement sous le panneau OLED.

Lorsque l’écran se déplaçait pour libérer de l’espace pour les capteurs avant, tels que les caméras Face ID, le contenu de l’écran pouvait se déplacer en conséquence, de sorte que l’expérience utilisateur globale ne soit pas perturbée. Apple explique même que, lorsque l’écran roule vers la droite, son contenu roule vers la gauche à la même vitesse.

Un affichage flexible (86) peut se déplacer de gauche à droite autour de rouleaux (78, 82) pour exposer une fenêtre transparente (50) afin que la lumière puisse atteindre les capteurs (24). Source de l’image : Apple via USPTO

Seule la couche OLED se déplacerait dans les deux cas, pas le panneau de verre rigide au-dessus. Cela signifie que l’utilisateur ne touchera aucune des pièces mobiles.

Un inconvénient évident du déplacement de l’écran à l’intérieur d’un téléphone concerne la durée de vie de la batterie. Dans les deux exemples ci-dessus, l’affichage nécessiterait des composants supplémentaires. Et ces composants peuvent consommer de l’espace interne qui serait autrement utilisé pour augmenter la capacité de la batterie. De plus, la batterie aurait besoin d’alimenter les mouvements de l’écran.

Et si Apple ne pensait pas à l’iPhone ?

Compte tenu de la chronologie de ces trois brevets, ‘797 peut sembler être le genre d’innovation qui permet à Apple de couvrir toutes ses bases. Si les idées précédentes ne fonctionnent pas pour des raisons indépendantes de la volonté d’Apple, cela pourrait toujours tuer l’encoche de l’iPhone à l’aide d’un écran mobile.

Mais et si ‘797 n’était pas réservé aux iPhones ? Ou mieux, et si cette invention visait d’autres appareils Apple comme les ordinateurs portables et même les appareils pliables ?

Un dispositif (10) comprend un boîtier (12), une face avant (F) avec un affichage (14) constitué de pixels (P), une face arrière (R) et des parois latérales (W). Source de l’image : Apple via USPTO

En se référant au dessin ci-dessus, Apple explique qu’« un ou plusieurs écrans tels que l’écran 14 peuvent couvrir la totalité de la face avant F, une partie de la face avant F, une partie ou la totalité de la face arrière R et/ou une partie ou la totalité des parois latérales W. . ” En d’autres termes, Apple décrit des téléphones avec des écrans enveloppants. Cela pourrait inclure des téléphones pliables dotés de plusieurs écrans et des écrans qui se replient dans les coins.

En outre, l’utilisation d’une caméra périscope est passionnante car elle pourrait aider Apple à intégrer les composants Face ID dans des appareils plus minces. Encore une fois, les téléphones pliables seraient admissibles ici. Mais, plus important encore, le MacBook est le genre d’appareil qui pourrait ne pas être apprécié par Face ID pour le moment, car le panneau de l’écran est trop fin pour s’adapter aux capteurs Face ID.

Enfin, le fait qu’Apple envisage des écrans enroulables est également un point fort du brevet ‘797.

Tout cela n’est que spéculation, bien sûr. Comme toujours, avec la technologie brevetée, il n’y a aucune garantie qu’Apple « tue » un jour l’encoche de l’iPhone en utilisant des écrans avec des pièces mobiles.

