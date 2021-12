Apple a vendu la plupart des smartphones 5G au troisième trimestre, Samsung se développe aux dépens de Xiaomi : rapport

Xiaomi a fait face à une concurrence féroce du géant sud-coréen de l’électronique Samsung, qui a continué de développer son segment de smartphones 5G.

Apple a livré un quart de tous les smartphones compatibles 5G dans le monde au cours du troisième trimestre, selon Strategy Analytics dans un nouveau rapport. L’avance du géant de la technologie basé à Cupertino sur ses concurrents est claire à peine quelques mois depuis le lancement de la série iPhone 13 en septembre. Il a également réduit les prix de son premier smartphone 5G, la série iPhone 12.

Le rival le plus proche de l’entreprise est Xiaomi, qui a sorti plusieurs smartphones sous les marques Redmi, Xiaomi et Poco. Cependant, les performances annuelles de Xiaomi au cours du troisième trimestre ont stagné en raison d’une concurrence accrue. Le constructeur chinois a dû faire face à une concurrence féroce du géant sud-coréen de l’électronique Samsung, qui a continué de développer son segment de smartphones 5G.

Le directeur de Strategy Analytics, Ken Hyers, a déclaré: « La résurgence de Samsung a émoussé la capacité de Xiaomi à se développer en Europe au troisième trimestre 2021, tandis qu’OPPO a bondi en Chine. »

« Face à un doublé combiné de Samsung en dehors de la Chine et d’OPPO en Chine, Xiaomi a vu la demande pour ses smartphones 5G ralentir considérablement au troisième trimestre 2021. »

Le directeur associé de Strategy Analytics, Ville Petteri-Ukonaho, a déclaré : « Samsung a devancé Oppo pour devenir le deuxième fournisseur mondial de smartphones Android 5G au troisième trimestre 2021. »

« Samsung bénéficie d’une forte demande dans plusieurs régions pour ses smartphones, alimentée par un large portefeuille d’appareils à travers plusieurs niveaux de prix. La combinaison de technologies de pointe telles que les smartphones à écran pliable et plusieurs appareils 5G a fait des produits Samsung… la deuxième marque de smartphones Android 5G la plus populaire dans le monde au troisième trimestre 2021.

Honor est devenu la marque de smartphones Android 5G à la croissance la plus rapide sur une base séquentielle au troisième trimestre. Anciennement une sous-marque de Huawei, Honor a été transformée en une société distincte plus tôt cette année et ses smartphones 5G ont rapidement gagné en popularité en Chine.

Le directeur associé de Strategy Analytics, Yiwen Wu, a déclaré : « Les 50 5G, 50 SE 5G et 50 Pro 5G de la société étaient ses principaux smartphones 5G au troisième trimestre 2021. »

