Apple a vendu plus de 40 millions de modèles d’iPhone 13 pendant la période des fêtes, selon un analyste de Wedbush

Apple a vendu au nord de 40 millions de modèles d’iPhone 13 au cours de la période des fêtes, un nombre record pour l’entreprise, malgré les pénuries de puces dans l’ensemble du secteur, selon l’analyste de Wedbush Daniel Ives.



L’année dernière, des rapports ont commencé à apparaître selon lesquels la demande de modèles iPhone 13‌ ralentissait avant les vacances alors que les estimations de livraison pour les modèles ‌‌iPhone 13‌‌ commençaient à s’améliorer.

Cependant, dans une nouvelle note aux investisseurs, vue par MacRumors, Ives a déclaré que la demande restait forte pour le cycle actuel de l’iPhone jusqu’en 2022, avec une demande dépassant l’offre de plusieurs millions d’unités au cours du trimestre de décembre, un signe positif pour Apple alors que les problèmes de chaîne d’approvisionnement commencent à se poser. se résolvent au premier semestre de cette année.

Sur la base de nos vérifications de la chaîne d’approvisionnement au cours des dernières semaines, nous pensons que la demande dépasse l’offre d’Apple d’environ 12 millions d’unités au cours du trimestre de décembre, ce qui renforcera désormais les vents favorables pour Cupertino au cours des trimestres de mars et juin alors que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement s’atténuent. en 1H22.

Selon Ives, la Chine a été une source majeure de force pour Apple au cours des 12 derniers mois et une région clé pour les ventes d’iPhone, en particulier en ce qui concerne l’augmentation des parts de marché en raison du « supercycle pluriannuel » offert par l’iPhone 12 et l’iPhone. 13‌.

Selon Ives, environ 230 millions des 975 millions d’utilisateurs d’‌iPhone‌ dans le monde n’ont pas effectué de mise à niveau au cours des trois dernières années et demie, et l’analyste pense que la poursuite des ventes de smartphones d’Apple fournira des vents arrière très influents alors que l’enthousiasme monte pour le très attendu casque de réalité mixte d’Apple. , qui devrait être annoncé cet été.

Ives dit que le « pivot » de la revalorisation d’Apple reste son activité de services, comprenant Apple Music, iCloud, Apple TV+ et Apple Fitness+, qui, selon Wedbush, vaut maintenant 1 500 milliards de dollars. Sur cette base, Wedbush prédit que malgré les informations faisant état de contraintes d’approvisionnement, les pénuries de puces d’Apple sont un « problème transitoire » et « rien de plus qu’un ralentisseur » sur le point de faire d’Apple la première société à capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars en 2022.

