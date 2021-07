Apple a vraiment enterré la tête quand il n’a dit à personne que la batterie MagSafe pouvait se transformer en station d’accueil

Le nouveau pack de batteries MagSafe d’Apple est maintenant là et les gens peuvent entrer dans un Apple Store et en acheter un. Mais la batterie a reçu de la haine pour plusieurs raisons – et tout cela aurait pu être évité si Apple n’avait pas enterré le plomb lorsqu’il a annoncé cette chose.

Par exemple, saviez-vous que la batterie MagSafe peut se transformer en station d’accueil pour iPhone ? Moi non plus. Et puis c’est arrivé et j’aurais aimé en acheter un maintenant.

Vous voyez, il y a une chose que fait le chargeur sans fil MagSage actuel qui me fait grimper au mur. Chaque fois que je prends mon iPhone 12 Pro, le chargeur est livré avec. Je suis beaucoup trop occupé et important — évidemment ! — devoir ensuite utiliser une autre main pour retirer ledit chargeur, et j’ai même envisagé d’acheter des accessoires pour empêcher cette folie de se produire. Mais la batterie MagSafe peut déjà le faire, et Apple ne l’a dit à personne !

Comme nous l’avons vu hier, il suffit de placer la batterie MagSafe sur un iPhone, puis de connecter le tout à une station d’accueil Lightning pour transformer ladite batterie en une affaire de support et de station d’accueil de fortune. Tout cela est assez magique et signifie que votre batterie sera toujours chargée et prête à fonctionner.

Vérifiez-le et dites-moi que ce n’est pas la meilleure chose que vous ayez vue toute la semaine. Non, mois !

Vous pouvez transformer la batterie MagSafe en support/station d’accueil magnétique pour iPhone si vous la branchez sur la station Lightning ! pic.twitter.com/A0D68QGxwy – Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) 22 juillet 2021

Oui, j’envisage maintenant d’acheter une station d’accueil Lightning et une batterie MagSafe. Bien sûr, cela coûtera cher, mais ce sera toujours moins cher que tout avec un support MagSafe « approprié », complet avec une charge sans fil de 15 W. C’est quelque chose que les emplois bon marché d’Amazon ne peuvent pas se vanter.

Si votre iPhone et votre batterie MagSafe doivent être chargés, vous pouvez les charger en même temps. Attachez votre bloc-batterie MagSafe à votre iPhone, puis branchez le bloc-batterie MagSafe sur un adaptateur secteur. À l’aide d’un adaptateur d’alimentation de 20 W ou plus, la batterie MagSafe peut charger votre iPhone avec une puissance de charge allant jusqu’à 15 W. Vous pouvez également charger les deux si vous connectez votre batterie MagSafe à votre iPhone, puis branchez votre iPhone sur une source d’alimentation.

Donc voilà. Je pense qu’Apple aurait dû le commercialiser comme une sorte de support de chargement modulaire MagSafe. Je pense que les gens auraient été partout ! Toujours pas convaincu par le pack batterie MagSafe ? Il existe encore d’excellents étuis de batterie pour iPhone 12 qui pourraient faire un excellent travail de charge à la place.