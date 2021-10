Apple (AAPL) signale un manque à gagner pour le quatrième trimestre 2021 : 83 milliards de dollars de revenus, plus

Apple (AAPL) a officiellement annoncé ses résultats pour le quatrième trimestre de l’exercice 2021, couvrant les mois de juillet, août et septembre (alias Q3 du calendrier). Au milieu des pénuries persistantes de la chaîne d’approvisionnement, Apple a annoncé un chiffre d’affaires record de 83,4 milliards de dollars pour le trimestre de septembre, en hausse de 29 % d’une année sur l’autre. Il a déclaré un bénéfice de 20,5 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,24 $.

Rendez-vous ci-dessous pour la couverture complète par . de la publication des résultats du quatrième trimestre 2021 d’AAPL…

Comme nous l’avons détaillé plus tôt cette semaine, les analystes attendaient beaucoup du quatrième trimestre fiscal d’Apple, malgré un certain nombre de vents contraires. Les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 84,85 milliards de dollars pour le trimestre, avec un BPA de 1,24 $. Pour rappel, au même trimestre de l’année dernière, Apple a réalisé un chiffre d’affaires de 64,7 milliards de dollars avec un bénéfice de 12,67 milliards de dollars.

Apple ne rapporte plus les ventes unitaires pour aucun de ses produits, mais rapporte à la place une répartition des revenus par catégorie de produits. Même si Apple n’a pas répondu aux attentes des analystes en termes de revenus globaux, il a tout de même déclaré des revenus d’iPhone en hausse de 47% d’une année sur l’autre. Les catégories Mac et Services ont également atteint de nouveaux sommets historiques en termes de revenus.

Voici la ventilation complète pour le T4 fiscal 2021.

38,87 milliards de dollars : iPhone (en hausse de 47 % en glissement annuel) 9,18 milliards de dollars : Mac (en hausse de 1,6 % en glissement annuel) 8,25 milliards de dollars : iPad (en hausse de 21,4 % en glissement annuel) 8,79 milliards de dollars : vêtements, maison et accessoires (en hausse de 11,5 % en glissement annuel) 18,28 milliards de dollars : Services ( En hausse de 25,6% en glissement annuel)

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré ce qui suit à propos des résultats d’Apple pour le quatrième trimestre 2021 :

« Cette année, nous avons lancé nos produits les plus puissants à ce jour, des Mac équipés de M1 à une gamme d’iPhone 13 qui établit une nouvelle norme de performances et permet à nos clients de créer et de se connecter de nouvelles manières », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Nous insufflons nos valeurs dans tout ce que nous fabriquons – nous nous rapprochons de notre objectif 2030 d’être neutres en carbone tout au long de notre chaîne d’approvisionnement et tout au long du cycle de vie de nos produits, et nous poursuivons sans cesse notre mission de construire un avenir plus équitable. »