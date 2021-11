Apple abandonne discrètement l’iMac 21,5 pouces alimenté par Intel

Apple a apparemment retiré son iMac à processeur Intel de 21,5 pouces des étagères (via MacRumors). Son arrêt n’est pas aussi surprenant, maintenant qu’Apple passe de l’utilisation de processeurs Intel à sa puce M1 interne.

L’iMac 21,5 pouces était toujours disponible après l’événement Unleashed d’Apple le 18 octobre – il ne semble pas avoir disparu avant cette semaine, selon MacRumors. L’iMac 21,5 pouces à 1 099 $, livré avec un processeur Intel Core i5 7e génération double cœur à 2,3 GHz et un processeur Intel Iris Plus Graphics 640, ne figure plus dans la liste des iMac disponibles sur la boutique en ligne d’Apple. Un bouton « Acheter » n’apparaît pas non plus pour l’iMac 21,5 pouces sur la page de comparaison des produits d’Apple.

Nous avons contacté Apple pour confirmer les changements, mais nous n’avons pas reçu de réponse immédiatement. Cependant, la société a confirmé à MacRumors que la machine était abandonnée et ne serait pas vendue via la boutique en ligne d’Apple ou dans ses magasins de détail.

Apple n’a pas encore éliminé toute sa gamme d’iMac à processeur Intel – il vend toujours l’iMac à processeur Intel 27 pouces, doté d’un processeur Intel Core i9 10 cœurs à 3,6 GHz, à un prix de départ de 1799,99 $. Comme le note MacRumors, vous pouvez toujours acheter un iMac 21,5 pouces remis à neuf dans la boutique en ligne d’Apple.

En mars, Apple a abandonné les configurations 512 Go et 1 To de l’iMac 21,5 pouces, de sorte que la société a progressivement abandonné ce modèle pendant un certain temps. Et depuis qu’Apple a lancé ses iMac plus minces et plus colorés alimentés par M1 en avril, il est logique qu’Apple libère de l’espace sur ses étagères.