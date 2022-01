Apple abandonne le haut-parleur portable Beats Pill Plus

Crédit photo : blocs

Apple a abandonné le haut-parleur sans fil portable Beats Pill Plus, sorti pour la première fois en 2015.

Le Beats Pill Plus a été le premier haut-parleur portable sans fil sous la marque Beats après qu’Apple a acheté la marque pour 3 milliards de dollars. Le haut-parleur Beats plus élégant présentait un look plus Apple et disposait d’un port Lightning pour le chargement. Alors qu’Apple continuait à développer le portefeuille de produits Beats pour les appareils auditifs, cela a laissé le segment des haut-parleurs portables se détériorer.

Le Beats Pill Plus était le dernier produit de la nouvelle gamme de haut-parleurs portables Apple Beats, et il semble relativement ancien. L’appareil ne prend pas en charge la norme AirPlay d’Apple, ni ne prend en charge la demande de chansons ou de listes de lecture à Siri, comme les haut-parleurs Bluetooth portables modernes. Vous pouvez acheter un haut-parleur Bluetooth à 20 $ qui s’interface avec Siri pour la lecture de musique ces jours-ci.

En fait, Apple semble réticent à prendre en charge un autre haut-parleur portable. Le HomePod mini est désormais le haut-parleur intelligent de facto pour la maison après qu’Apple ait abandonné son offre plus large de HomePod. Peut-être qu’Apple ne voit pas de marché pour diffuser de la musique dans les espaces publics ? C’est une initiative intéressante, car le marché des enceintes portables est en plein essor.

Les haut-parleurs portables alimentés par batterie sont désormais laissés au domaine des fabricants tiers. Le Sonos Roam est une option attrayante qui fonctionne avec AirPlay 2 et présente un design tout aussi robuste. Bose propose également un haut-parleur domestique portable conçu pour une utilisation robuste à l’extérieur, plutôt qu’un simple autre haut-parleur dans votre système de cinéma maison. Ultimate Ears a également poursuivi sa gamme d’enceintes portables Boom, les rendant presque aussi reconnaissables que la Beats Pill.

Apple semble positionner ses produits audio Beats comme des wearables indépendants de la plate-forme.

Mais il n’a aucune envie de sortir une autre enceinte portable. L’accent mis par Apple sur l’audio privé (AirPods, AirPods Max) est logique lorsque vous regardez l’accent actuel de l’entreprise sur un avenir orienté VR/AR.

Les rapports sur cet appareil de Mark Gurman de Bloomberg prédisent qu’Apple positionnera l’appareil comme quelque chose à utiliser pour le plaisir. Il pourrait arriver dès le quatrième trimestre 2022, bien qu’il n’y ait aucune garantie dans le monde de la technologie.