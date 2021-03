Apple abandonne le HomePod d’origine

Le HomePod original était un exploit d’ingénierie audio qu’Apple a passé plus de 5 ans à développer. Afin d’accomplir son développement, l’équipe d’Apple a construit un centre de développement complet près de son siège à Cupertino, avec un environnement de développement de classe mondiale avec une douzaine de chambres anéchoïques, y compris l’une des plus grandes chambres anéchoïques en dehors de l’utilisation académique aux États-Unis. . J’ai visité le centre avant sa sortie, notant qu’Apple a fait un effort supplémentaire pour obtenir la série incroyablement complexe de tweeters et de woofers qui ont construit son espace sonore:

Comme indiqué par TechCrunch, après quatre ans de fonctionnement, Apple abandonne le HomePod et se concentre complètement sur le HomePod mini, son haut-parleur HomePod plus petit mais puissant. Le HomePod original, qui a pris cinq ans à l’entreprise, a demandé un effort immense et un engagement énorme de la part de l’entreprise pour produire le produit qui est arrivé sur le marché.

Hier, il a été signalé que le HomePod Space Grey n’était pas disponible via Apple. À l’époque, on pensait qu’Apple pourrait rencontrer des problèmes de production avec l’appareil, une estimation raisonnable en raison des problèmes de chaîne d’approvisionnement avec pratiquement tous les produits pendant la pandémie.

Alors que presque tout le monde a félicité le haut-parleur pour sa qualité audio incroyable, il a eu du mal à gagner tout type de traction majeure en raison du prix et de l’état de Siri, l’assistant vocal d’Apple, au moment de sa sortie.

Le principal reproche du haut-parleur à l’époque était le prix de 349 $, qui se situait dans le haut de gamme du marché des haut-parleurs domestiques, en particulier ceux avec des assistants domestiques intégrés. Une baisse de prix à 299 $ a quelque peu atténué cela, tout en le plaçant au sommet du parapluie des prix pour la classe. Le HomePod mini d’Apple, lancé l’année dernière, a été bien accueilli. Notre Brian Heater a déclaré qu’il avait un « son remarquablement puissant » pour le prix de 99 $.

Dans un communiqué, Apple indique que le HomePod continuera d’être disponible via l’Apple Store en ligne, les Apple Store et les détaillants tiers autorisés jusqu’à épuisement des stocks. Il a également promis de continuer à soutenir le haut-parleur avec des mises à jour logicielles et un service via AppleCare, mais on ne sait pas pendant combien de temps.