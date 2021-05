Apple abandonne les accessoires iMac gris sidéral, disponibles uniquement “ jusqu’à épuisement des stocks ”

Suite à l’arrêt de l’iMac Pro plus tôt cette année, Apple réduit désormais les ventes du Magic Keyboard, du Magic Trackpad et de la Magic Mouse gris sidéral. Ces accessoires ont été introduits pour la première fois exclusivement pour l’iMac Pro lors de sa sortie en 2017, et Apple a commencé à les vendre séparément en mars 2018.

Sur l’Apple Store en ligne, Apple indique désormais que le Magic Keyboard, la Magic Mouse et le Magic Trackpad gris sidéral ne seront disponibles que «jusqu’à épuisement des stocks». Apple ne donne pas de calendrier sur le moment où l’offre pourrait s’épuiser, mais nous nous attendons à ce que ce soit le plus tôt possible. MacRumors a repéré ce changement plus tôt dans la journée.

Une chose à noter est que le Magic Keyboard, la Magic Mouse et le Magic Trackpad d’Apple sont toujours disponibles sur Amazon, souvent à des prix inférieurs à ceux d’Apple. Vous pouvez également trouver une variété d’alternatives gris sidéral aux accessoires d’Apple, y compris le populaire Satechi Slim W1.

Avec le nouvel iMac M1 introduit le mois dernier, Apple a également dévoilé une nouvelle version du Magic Keyboard avec Touch ID, ainsi que des versions colorées et légèrement repensées du Magic Trackpad et de la Magic Mouse. Cependant, ces accessoires ne sont actuellement vendus qu’avec l’iMac M1 et ne sont pas disponibles séparément.

Le fait que ces accessoires gris sidéral soient abandonnés ne signifie pas nécessairement qu’un futur iMac ne sera pas disponible en gris sidéral. Au lieu de cela, nous nous attendons à ce que tout futur iMac gris sidéral inclue les dernières versions des accessoires avec Touch ID et d’autres modifications. Quoi qu’il en soit, c’est temporairement une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de MacBook gris sidéral.

En attendant, vous pouvez vous rendre dans la boutique en ligne d’Apple pour acheter ces accessoires jusqu’à épuisement des stocks, ou vous rendre sur Amazon pour trouver le Magic Keyboard, la Magic Mouse et le Magic Trackpad gris sidéral d’Apple en vente.

