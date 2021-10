Apple abandonne l’iMac 21,5 pouces à processeur Intel

Samedi 30 octobre 2021 10h27 PDT par Sami Fathi

Apple a discrètement abandonné l’iMac 21,5 pouces basé sur Intel, qui était resté disponible en tant que configuration bas de gamme adaptée aux établissements d’enseignement. Cela laisse aux clients le choix entre les modèles ‌iMac‌ 24 pouces et 27 pouces.



Une seule configuration ‌iMac‌ de 21,5 pouces faisait toujours partie de la gamme iMac après l’événement « Unleashed » d’Apple la semaine dernière, mais elle a maintenant été supprimée du site Web d’Apple. Cette configuration comprenait un processeur Intel Core i5 bicœur de 7e génération à 2,3 GHz, 8 Go de RAM, un SSD de 256 Go et Intel Iris Plus Graphics 640 pour 1 099 $.

Apple a mis à jour sa gamme ‌iMac‌ avec un nouveau modèle de 24 pouces en avril de cette année, avec des fonctionnalités clés telles que la puce M1 d’Apple et un design mis à jour disponible en plusieurs couleurs. Apple a cessé de vendre plusieurs configurations ‌iMac‌ 21,5 pouces haut de gamme après le lancement du modèle 24 pouces et maintenant le modèle 21,5 pouces a été complètement abandonné.

Apple continue de vendre des modèles d’iMac 21,5 pouces remis à neuf via sa boutique en ligne.

(Merci Marc !)

