Apple abandonne l’iMac Intel 21,5 pouces alors que la transition Apple SIlicon se poursuit

Au fur et à mesure que la transition Apple Silicon avance, les Mac équipés d’Intel continuent de disparaître de la gamme Apple. Cette semaine, Apple a discrètement abandonné l’iMac 21,5 pouces alimenté par des processeurs Intel. Cela survient six mois après l’introduction de l’iMac 24 pouces redessiné avec la puce M1 d’Apple à l’intérieur.

Apple avait continué à vendre l’iMac 21,5 pouces d’entrée de gamme alimenté par Intel jusqu’à cette semaine, bien qu’Apple l’ait rendu assez difficile à trouver. Jusqu’à son arrêt cette semaine, vous pouviez toujours trouver l’iMac 21,5 pouces sur l’Apple Store Online en visitant cette page et en recherchant la bascule 21,5 pouces en haut.

Fait intéressant, Apple dit toujours que les utilisateurs peuvent visiter ce lien s’ils recherchent un iMac 21,5 pouces, même si l’iMac 21,5 pouces n’est plus répertorié sur cette page. Apple n’a pas encore commenté publiquement l’arrêt de l’iMac 21,5 pouces, qui a été repéré pour la première fois par le YouTuber connu sous le nom de « Tech God ».

Selon les données d’archive consultées par ., l’iMac 21,5 pouces semble avoir été retiré de l’Apple Store Online le vendredi 29 octobre.

Apple vendait l’iMac 21,5 pouces dans une configuration de stock unique au prix de 1 099 $ avec un processeur Intel Core i5 bicœur de 7e génération à 2,3 GHz. La machine a été fortement critiquée pour ses spécifications tardives, sa conception obsolète et son prix relativement élevé. La machine, cependant, aurait été populaire parmi les acheteurs d’éducation.

L’iMac M1 repensé et repensé a été annoncé en avril avec un écran de 24 pouces, un tout nouveau design et plus encore. Il est disponible en sept couleurs différentes et son prix commence à 1 299 $.

Apple vend toujours l’iMac 27 pouces à processeur Intel avec la conception de la génération précédente. Selon les rumeurs, un modèle mis à jour avec un nouveau design et Apple SIlicon à l’intérieur devrait sortir au cours de la première moitié de 2022.

Que pensez-vous de l’état actuel de la transition Apple SIlicon ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

