Apple abandonne l’iPhone SE de 256 Go après l’introduction de l’iPhone 13

Au milieu d’autres remaniements de la gamme iPhone cette semaine, Apple semble avoir discrètement abandonné la variante 256 Go de l’iPhone SE. Jusqu’à cette semaine, l’iPhone SE était disponible dans des configurations de 64 Go, 128 Go et 256 Go, mais la boutique en ligne d’Apple indique désormais que seules les options 64 Go et 128 Go sont disponibles.

Apple n’a apporté aucun autre ajustement à l’iPhone SE en termes de prix, vous recherchez donc toujours 399 $ pour le modèle 64 Go et 449 $ pour le modèle 128 Go. La suppression de l’option 256 Go a été repérée pour la première fois par les gens d’iPhone Ticker. L’iPhone SE de 256 Go était auparavant disponible pour 549 $.

Dans un monde idéal, Apple aurait fait ici de faire de l’iPhone SE de 128 Go la configuration de base à 399 $ et de conserver le modèle de 256 Go à 449 $. Malheureusement, ce n’est pas ce qui s’est passé, Apple ayant simplement abandonné l’option de stockage de premier niveau.

Il y a des rumeurs d’un nouvel iPhone SE à venir en 2022, il pourrait donc s’agir d’un exemple d’Apple réduisant sa production et déplaçant ses efforts vers le soi-disant iPhone SE 3.

Pour rappel, voici à quoi ressemble la gamme complète d’iPhone aujourd’hui, après l’introduction de l’iPhone 13 cette semaine :

iPhone SE : à partir de 399 $ iPhone 11 : à partir de 499 $ (au lieu de 599 $) iPhone 12 mini : à partir de 599 $ (au lieu de 699 $) iPhone 12 : à partir de 699 $ (au lieu de 799 $) iPhone 13 mini : à partir de 699 $ iPhone 13 : À partir de 799 $ iPhone 13 Pro : À partir de 999 $ iPhone 13 Pro Max : À partir de 1 099 $

