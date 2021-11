Apple abandonne Powerbeats, Beats Solo Pro et Beats EP

Crédit photo : James Yarema

Après le lancement de Beats Fit Pro, Apple a abandonné plusieurs modèles Beats, notamment Powerbeats et Beats Solo Pro.

Les modèles sont pour la plupart des versions plus anciennes des écouteurs Beats qui ont disparu du site d’Apple après l’annonce. Les écouteurs Powerbeats à 150 $, les Beats Solo Pro à 250 $ et les écouteurs Beats EP à 130 $ manquent à l’achat.

La gamme Apple Beats actuelle comprend les Beats Studio Buds, les Powerbeats Pro, les écouteurs intra-auriculaires Beats Pro, Beats Flex, Beats Studio3, Beats Solo3, Beats Pill+ et le tout nouveau Beats Fit Pro. Le Beats Fit Pro est la tentative d’Apple de concevoir des AirPods Pro plus sportifs avec un meilleur son.

Le Beats Fit Pro offre le même audio spatial et le même suivi dynamique de la tête que les AirPods Pro. Il dispose même du même capteur de détection de peau que celui qui a fait ses débuts dans les AirPod de troisième génération plus tôt cette année. Beats Fit Pro est la tentative d’Apple d’offrir un son de qualité AirPods aux utilisateurs d’Android – essentiellement des écouteurs indépendants de la plate-forme.

Beats dit que les écouteurs Fit Pro comblent un vide dans leur gamme entre les Studio Buds et les Powerbeats/Powerbeats Pro.

Contrairement aux AirPod, les Beats présentent une conception en bout d’aile intégrée à l’écouteur. C’est une approche plus confortable que les crochets d’oreille des modèles précédents. Ils sont dotés de pilotes de 9,5 mm qui produisent un son, selon certains, meilleur que les derniers AirPods Pro.

Beats note également que l’ANC, le mode transparence, la configuration en une étape et l’audio spatial Apple Music (moins le suivi de la tête) fonctionnent aussi bien sur Android et iOS. L’application Beats est nécessaire pour contrôler la personnalisation des écouteurs – mais c’est un petit prix à payer si vous voulez des écouteurs indépendants de la plate-forme.

Pour répondre à une question qui a été posée au sein de la communauté technologique : où se situe Beats dans le line-up d’Apple ? Apple souhaite que les accessoires AirPods restent « les meilleurs avec iOS », mais cela ne signifie pas qu’ils ne veulent pas exploiter les millions d’utilisateurs d’Android.

Beats Fit Pro chargé du silicium H1 Apple offre aux utilisateurs d’Android la meilleure expérience possible avec un produit Apple. C’est une stratégie essentielle pour une entreprise qui s’étend au-delà du matériel et des logiciels pour téléphones et tablettes.