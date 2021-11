Apple abandonne Powerbeats, Beats Solo Pro et Beats EP

Après le lancement du Beats Fit Pro ce matin, Apple a abandonné plusieurs anciennes options de casques Beats, notamment le Powerbeats à 150 $, le Beats Solo Pro à 250 $ et le casque supra-auriculaire Beats EP à 130 $.



Ces options de casque Beats étaient répertoriées sur la boutique en ligne d’Apple hier, mais aujourd’hui, essayer de visiter l’un des liens pour les produits fait apparaître un avertissement indiquant que les accessoires ne sont plus disponibles à l’achat.



Les utilisateurs de Twitter ont remarqué l’absence des écouteurs Beats plus tôt dans la journée, et il semble qu’ils aient disparu du site d’Apple peu de temps après les débuts du Beats Fit Pro.

Apple a retiré les écouteurs Beats EP, Beats Solo Pro et Powerbeats 3 de l’Apple Store en ligne. Cela s’est produit quelques heures après la présentation des écouteurs sans fil Beats Fit Pro. – Yaroslav Gavrilov  (@appletester_rus) 1er novembre 2021

Avec l’arrêt des Powerbeats, Beats Solo Pro et Beats EP, la gamme Beats d’Apple comprend désormais les Beats Studio Buds, Powerbeats Pro, Beats Pro Over-Ear Headphones, Beats Flex, Beats Studio3, Beats Solo3, Beats Fit Pro et Beats Pill+, qui peuvent tous être achetés sur le site Web d’Apple.

Apple a également introduit aujourd’hui des baisses de prix temporaires pour plusieurs anciennes options Beats, notamment les Beats Flex, Beats Studio Buds et Power Beats Pro, qui sont disponibles avec des remises allant de 20 $ à 50 $.

