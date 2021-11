Apple abandonne son mandat de masque dans certains magasins de détail à partir de demain

Apple abandonnera à nouveau les mandats de masques dans ses magasins de détail à partir de cette semaine, selon un nouveau rapport de Bloomberg. Apple prévoit d’abord d’effectuer le changement dans « plus de 100 » de ses magasins aux États-Unis vendredi, selon le rapport.

Bloomberg rapporte que la nouvelle politique de masques a été annoncée dans une note interne aux employés de la vente au détail aujourd’hui. Apple effectue le changement en fonction de la baisse du nombre de cas de COVID-19 et de l’augmentation des vaccinations.

Le changement aura lieu à partir de plus de 100 des 270 magasins de la société aux États-Unis avant de s’étendre progressivement à d’autres magasins dans les prochains jours. Le mandat sera supprimé dans certains magasins dans des États tels que la Californie, la Floride, l’Arizona, New York, la Louisiane, le New Jersey et le Connecticut.

Dans le mémo, Apple a expliqué que la nouvelle politique s’applique aux acheteurs quel que soit leur statut vaccinal.

« Après un examen attentif, l’équipe Environnement, santé et sécurité (EHS), ainsi que la direction, ont déterminé qu’il était sûr de mettre à jour nos directives sur les masques pour les clients de votre magasin », selon la note. « Les tendances positives des vaccinations, des tests et du nombre de cas dans votre région ont rendu ce changement possible. » La nouvelle politique s’appliquera aux clients quel que soit leur statut vaccinal.

« La santé et la sécurité de nos équipes et de nos clients restent notre priorité absolue », a également déclaré Apple au personnel. « Nous continuerons à surveiller les directives locales et les données Covid dans votre région tout au long de la saison des vacances, et apporterons les ajustements nécessaires. »