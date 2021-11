Apple accélère l’embauche pour le premier magasin de détail en Inde après des retards dus à COVID-19

Les fans d’Apple en Inde attendent un magasin Apple depuis plusieurs années maintenant. Il était censé être lancé cette année, mais en raison de COVID-19, l’entreprise a dû retarder ses plans. Maintenant, Apple commence enfin à embaucher des gens.

Selon le responsable du recrutement d’Apple en Inde dans un article sur LinkedIn, l’entreprise embauche désormais des travailleurs pour ses magasins de détail. Renu Sevanthi a partagé une publication d’un autre employé, Nidhi Sharma. Elle écrit:

Aujourd’hui marque l’un des jalons majeurs dans la création de l’histoire pour Apple Retail en Inde… 🥳🥳🥳

Nous sommes maintenant en DIRECT et nous apportons nos tout premiers 2 magasins en Inde à Mumbai et à Delhi ! ?? Un emploi chez Apple ne ressemble à aucun autre. Vous serez mis au défi. Vous serez inspiré. Et vous serez fier. Parce que quel que soit votre travail ici, vous ferez partie de quelque chose de grand et d’extraordinaire. Donc, si vous êtes passionné par l’idée d’offrir des expériences exemplaires et des vies enrichissantes, cet endroit est fait pour vous. ?? Vous pouvez maintenant postuler à nos postes en magasin via le site Web Carrières.

À l’heure actuelle, plus de 13 postes sont disponibles dans « divers endroits en Inde ». Apple ouvrira bientôt deux magasins dans le pays, à Mumbai et à Delhi. On ne sait pas quand l’entreprise les ouvrira, mais cela pourrait commencer en 2022.

Parmi les postes disponibles, citons celui de spécialiste technique, de responsable de magasin, de spécialiste, de cadre supérieur, d’expert en opérations, de gestionnaire, de génie, etc.

Si vous êtes curieux de connaître les postes ouverts en Inde, vous pouvez consulter la page d’emploi d’Apple ici.

