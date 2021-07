Apple accélère ses investissements pour lutter contre la crise du logement en Californie et a dépensé 1 milliard de dollars jusqu’à présent

En 2019, Apple a annoncé qu’il dépenserait 2,5 milliards de dollars pour aider à lutter contre la crise du logement en Californie et à résoudre le problème de la flambée des prix des maisons dans l’État. Apple a publié aujourd’hui un nouveau communiqué de presse avec une mise à jour sur cette initiative, affirmant qu’elle a déployé 1 milliard de dollars d’aide au logement abordable à travers la Californie.

Apple affirme que son financement de 1 milliard de dollars a fourni des capitaux pour de nouveaux projets et des problèmes de logement dans 25 comtés de Californie. L’entreprise « accélère son soutien aux engagements en matière de logement abordable » pour faire face de manière adéquate à la crise du logement.

Apple accélère son soutien aux initiatives de logement abordable et, au cours des 18 derniers mois, a déployé plus d’un milliard de dollars pour des projets à travers la Californie. L’engagement financier d’Apple a déjà aidé des milliers de personnes dans l’État à devenir propriétaires pour la première fois. En outre, Apple fournit des capitaux pour faciliter la construction de milliers de nouvelles unités abordables et soutenir les communautés à risque. Cette étape majeure de l’engagement de 2,5 milliards de dollars de l’entreprise pour lutter contre la crise du logement dans l’État démontre l’importance des solutions de logement innovantes.

Apple travaille avec différentes organisations en Californie :

Avec le soutien d’Apple, le Homelessness Prevention System a fourni une aide financière et locative à plus de 15 000 familles. En collaboration avec CalHFA, Apple a fourni une assistance hypothécaire et de mise de fonds à des milliers de primo-accédants à revenu faible ou modéré. Le programme a également fourni des avantages supplémentaires aux enseignants, aux anciens combattants et aux pompiers, qui représentent près de 10 % des emprunteurs. Apple s’est également associé à CalHFA pour lancer un programme d’investissement dans le logement abordable. La construction est en cours pour plusieurs nouveaux développements de logements abordables dans les régions de South Bay et East Bay en Californie du Nord, financés par un partenariat public-privé entre Apple et Housing Trust Silicon Valley.

Concernant les investissements en cours, Kristina Raspe, vice-présidente d’Apple pour l’immobilier et les installations mondiales, a déclaré :

« Les communautés californiennes ont fait preuve de résilience face à d’immenses défis au cours de la dernière année. Alors que nous envisageons un avenir meilleur, Apple s’engage à poursuivre son travail avec des partenaires à travers l’État pour soutenir ces communautés et aider à combattre la crise du logement de manière significative. Alors que nous développons nos efforts et avançons dans notre plan global de lutte contre le logement dans l’État, nous sommes fiers que notre travail ait eu un impact tangible sur la vie de tant de Californiens.

