Apple accorde des subventions en actions pouvant aller jusqu’à 180 000 $ pour empêcher la fuite des talents vers Meta, selon un rapport

Apple a accordé d’importants bonus d’actions à certains ingénieurs alors qu’il tentait d’éviter les défections au propriétaire de Facebook, Meta Platforms.

La société a informé la semaine dernière certains ingénieurs du matériel, de la conception de silicium et de certains groupes de logiciels et d’exploitation des bonus hors cycle, émis sous forme d’unités d’actions restreintes, a rapporté Bloomberg. Le paiement se déroulera sur quatre ans, ce qui incite à rester avec le fabricant de l’iPhone.

Les bonus vont de 50 000 $ (environ Rs 37,35 lakh) à 180 000 $ (environ Rs 1,34 crore). De nombreux ingénieurs ont reçu des montants s’élevant à 80 000 $ (environ Rs 59,76 lakh), 100 000 $ (environ Rs 74,71 lakh) ou 120 000 $ (environ Rs 89,66) en actions, a rapporté Bloomberg. Les managers d’Apple ont présenté l’avantage comme une récompense pour les plus performants.

Apple a récemment été entraîné dans une guerre des talents avec d’autres entreprises de la Silicon Valley, les méta-plateformes devenant une menace majeure. Meta a déjà embauché une centaine d’ingénieurs Apple au cours des derniers mois. Cependant, Apple a également riposté, attirant des employés clés de Meta Platforms.

Les deux sociétés sont susceptibles de devenir des rivaux dans les casques et les montres connectées à réalité augmentée et virtuelle avec des versions matérielles majeures prévues au cours des deux prochaines années.

Les paiements ne font pas partie des programmes de rémunération normaux d’Apple, qui comprennent un salaire de base, une prime en espèces et des unités d’actions. Apple accorde parfois des primes supplémentaires en espèces aux employés, mais les dernières attributions d’actions étaient de taille atypique et son timing était également surprenant, selon le rapport Bloomberg citant des sources. Les bourses d’actions ont été remises à 10 à 20 % des ingénieurs des divisions concernées.

Cependant, le programme de bonus a irrité certains ingénieurs qui n’ont pas reçu les actions, estimant que le processus de sélection était arbitraire. La valeur de certaines des primes équivalait à l’attribution annuelle d’actions à certains directeurs d’ingénierie. La valeur augmentera si l’action Apple poursuit sa trajectoire ascendante. Les actions Apple ont augmenté de 36% cette année, la capitalisation boursière de l’entreprise s’élevant à près de 3 000 milliards de dollars.

Des rapports antérieurs suggéraient que Meta Platforms avait intensifié ses efforts pour débaucher des ingénieurs des divisions d’intelligence artificielle, de réalité augmentée, d’ingénierie logicielle et matérielle d’Apple. Le géant des médias sociaux propose de lourdes augmentations de salaire alors qu’il cherche à se recentrer sur le matériel et son soi-disant métaverse.

Apple a également été touché par une fuite de talents dans d’autres domaines, y compris son équipe de voitures autonomes.

