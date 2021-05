Apple accusé de “ distorsion de la concurrence ” par la Commission européenne

En juin 2020, la Commission européenne de l’UE a annoncé qu’elle ouvrait deux enquêtes antitrust sur Apple. Désormais, la Commission a officiellement accusé la société basée à Cupertino de fausser «la concurrence sur le marché du streaming musical en abusant de sa position dominante pour la distribution d’applications de streaming musical via son App Store».

L’enquête antitrust de la Commission européenne sur l’App Store d’Apple – et en particulier la commission de 30% que le fabricant d’iPhone facture à des tiers sur les ventes de contenu numérique – a été révélée en juin 2020 et résulte d’une plainte formelle prélevée par Spotify, basé à Stockholm ( ainsi que Kobo, propriété de Rakuten) en mars 2019.

En passant, la deuxième enquête, bien que similaire à la première, a été lancée par une enquête préliminaire menée par des hauts responsables de l’UE et des centres en grande partie sur Apple Pay, dont les responsables craignent «de fausser la concurrence et de réduire le choix et l’innovation» en le marché.

Témoignant de la nature hautement chargée du litige sous-jacent, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a publiquement reconnu la plainte antitrust de son entreprise contre Apple dans un article de blog, tandis que Spotify a lancé un site Web autonome, «Time to Play Fair», qui expliquait ses scrupules en détail. . Apple a ensuite riposté avec un autre article de blog.

En outre, des rapports au début du mois de mars de cette année suggéraient que l’Union européenne – qui a condamné Google à une amende de 10 milliards de dollars à ce jour – se préparait à publier une «communication des griefs» à Apple et la salle d’audience distincte (et tout aussi prestigieuse) de l’entreprise. La confrontation avec le propriétaire de Fortnite, Epic Games, sera jugée la semaine prochaine.

En ce qui concerne la communication des griefs que la Commission européenne a transmise à Apple aujourd’hui, la branche exécutive de l’UE «conteste l’utilisation obligatoire du mécanisme d’achat in-app d’Apple imposé aux développeurs d’applications de streaming musical pour distribuer leurs applications via l’App Store d’Apple.

“La Commission est également préoccupée par le fait qu’Apple applique certaines restrictions aux développeurs d’applications, les empêchant d’informer les utilisateurs d’iPhone et d’iPad de possibilités d’achat alternatives et moins chères”, poursuit le texte.

En approfondissant les spécificités de ces préoccupations, le document indique que «Apple facture aux développeurs d’applications une commission de 30% sur tous les abonnements achetés via l’IAP obligatoire» (système d’achat intégré à l’application), et «la plupart des fournisseurs de streaming ont répercuté ces frais jusqu’à la fin. utilisateurs en augmentant les prix. »

Et sur le front des «possibilités d’achat alternatives», le message indique: «Alors qu’Apple autorise les utilisateurs à utiliser des abonnements musicaux achetés ailleurs, ses règles empêchent les développeurs d’informer les utilisateurs sur ces possibilités d’achat, qui sont généralement moins chères.

«Le point de vue préliminaire de la Commission est que les règles d’Apple faussent la concurrence sur le marché des services de streaming musical en augmentant les coûts des développeurs d’applications de streaming musical concurrents. Cela conduit à son tour à des prix plus élevés pour les consommateurs pour leurs abonnements à la musique dans l’application sur les appareils iOS », relaie l’entité vers la fin du texte.

Apple a abordé les accusations antitrust de l’Union européenne dans une déclaration fournie à The Verge, notant en partie: «Spotify est devenu le plus grand service d’abonnement musical au monde, et nous sommes fiers du rôle que nous avons joué à cet égard.

«Spotify ne paie à Apple aucune commission sur plus de 99% de ses abonnés, et ne paie qu’une commission de 15% sur les abonnés restants qu’ils ont acquis via l’App Store. Au cœur de cette affaire se trouve la demande de Spotify, selon laquelle ils devraient pouvoir annoncer des offres alternatives sur leur application iOS, une pratique qu’aucun magasin au monde ne permet.

Daniel Ek, qui a exprimé son intérêt pour l’achat de l’Arsenal Football Club, a rapidement évoqué le développement dans un tweet, écrivant: «Aujourd’hui est un grand jour. L’équité est la clé de la concurrence. Avec la communication des griefs @EU_Commission, nous sommes sur le point de créer des règles du jeu équitables, ce qui est si important pour l’ensemble de l’écosystème des développeurs européens. »

Plus tôt cette semaine, Spotify a révélé qu’il n’avait réalisé qu’une croissance modeste du nombre d’abonnés premium au cours du premier trimestre de 2021, alors que les revenus trimestriels d’Apple ont augmenté de plus de 50 pour cent – y compris une augmentation des bénéfices d’une année à l’autre de près de 8 milliards de dollars de la part des consommateurs européens. .