Apple accusé de faux marketing et de fraude sur les problèmes d’affichage du MacBook M1

Apple fait face à un nouveau recours collectif aux États-Unis qui l’accuse de marketing faux ou trompeur pour les MacBook Pro et MacBook Air alimentés par M1, de pratiques commerciales frauduleuses, d’inconduite dans le service client et de violation du droit de la consommation.



Le procès, déposé cette semaine dans le district nord de la Californie, représente des clients Apple à travers les États-Unis qui ont été confrontés à des défauts matériels dans leur MacBook Pro M1 et MacBook Air‌.

Au cours des derniers mois, un nombre important de clients ont signalé que les écrans de leurs nouveaux MacBook en silicium d’Apple se sont soudainement fissurés ou ont affiché des lignes horizontales et verticales noires, les rendant inutilisables. Comme l’allègue le procès, ces clients ont déclaré que les fissures et les dysfonctionnements étaient causés par un défaut matériel plutôt que par l’utilisateur lui-même.

Tout en répondant à ces plaintes, le procès tente de jeter une ombre plus large sur le « marketing trompeur » et les pratiques commerciales « frauduleuses » d’Apple. Le procès accuse le géant de la technologie de Cupertino d’avoir faussement annoncé les écrans 13 pouces du MacBook Pro et du ‌MacBook Air‌ comme « premium [in] qualité, fiabilité et durabilité », bien qu’Apple sache prétendument le contraire.

Apple est accusé dans le procès d’avoir délibérément trompé les clients en vantant la qualité des écrans du MacBook Pro et du “MacBook Air”. Selon l’affaire, Apple s’est livré à des pratiques commerciales frauduleuses puisque ses “tests rigoureux” des écrans avant leur sortie auraient dû faire apparaître le défaut allégué. Malgré cela, la société a continué à sortir le produit.

Malgré cette connaissance, [Apple] omis de divulguer et de dissimuler activement le défaut d’écran au… public, et a continué à commercialiser et à annoncer le [laptops] en tant qu’ordinateurs portables haut de gamme et durables, alors qu’en fait un fonctionnement normal… entraîne souvent des dommages catastrophiques, rendant les appareils inutilisables.

“Pour garantir la durabilité, nous avons évalué le ‌MacBook Air‌ de 13 pouces dans notre laboratoire de test de fiabilité, en utilisant des méthodes de test rigoureuses qui simulent les expériences des clients”, a déclaré Apple, selon le procès, comme document supplémentaire indiquant que la société était au courant du défaut. La société a été “imprudente” dans son incapacité à identifier la faiblesse, note la poursuite.

Tout en commercialisant frauduleusement et faussement les écrans comme « de qualité supérieure, fiables et durables », le procès accuse en outre Apple de violation grave du droit de la consommation, selon la législation de l’État de Californie. Plus précisément, le procès accuse Apple d’avoir violé le droit de la consommation en refusant de réparer les écrans des clients, même lorsqu’ils étaient sous garantie.

Le procès cite un client qui a été cité à 480 $ pour le remplacement de l’écran de son “MacBook Air” endommagé, tandis qu’un autre client a été informé que cela coûterait 615 $. Dans de nombreux autres cas, selon la poursuite, Apple a refusé de réparer les écrans sous garantie car la société a affirmé qu’ils étaient causés par l’utilisateur et considéraient qu’ils étaient cassés accidentellement.

Dans certains cas, laisser des débris entre le MacBook et son couvercle peut causer des dommages ; Cependant, le procès indique qu’aucun client ne l’a fait et que la nature généralisée du défaut prouve en outre qu’il s’agit d’un défaut de fabrication plutôt que de toute autre chose.

Le procès met en lumière un point valable. Pour les clients, que les réparations aient été payées de leur poche ou non, l’unité d’affichage remplacée serait également, en théorie, défectueuse. En conséquence, la poursuite accuse Apple d’autres fautes professionnelles en plaçant les utilisateurs dans une boucle sans fin d’écrans défectueux, entraînant des réparations coûteuses puis des “remplacements tout aussi défectueux”.

En raison de l’inconduite d’Apple, [customers] ont été lésés et ont subi des dommages réels, y compris le fait que les ordinateurs portables du groupe contiennent des écrans défectueux, ont manifesté et continuent de manifester le défaut d’écran et qu’Apple n’a pas fourni de remède pour le défaut d’écran. [Customers] ont également encouru et continueront d’engager des frais et dépenses non remboursés liés au Défaut d’écran.

Dans sa forme actuelle, la poursuite ne demande pas de dommages-intérêts ou de compensation monétaire à Apple. Au lieu de cela, il demande à Apple d’annuler son “faux marketing” de la qualité et de la fiabilité de ses écrans MacBook, comme indiqué ci-dessus, et de “corriger, réparer, remplacer ou rectifier d’une autre manière [its] pratiques illégales, déloyales, fausses et/ou trompeuses.”

La poursuite donne à Apple 30 jours, à compter du 30 août, pour traiter les clients et le prétendu défaut d’écran. Une fois les 30 jours écoulés, sans aucune action de la part d’Apple, la poursuite, représentant les clients Apple et les autres personnes impliquées, avancera pour demander des dommages-intérêts à la société.

Le montant spécifique des dommages-intérêts recherchés sera identifié plus tard au cours du procès devant jury demandé. Cependant, les dommages monétaires collectifs des clients Apple qui ont subi le défaut d’écran susmentionné s’élèvent à plus de 5 millions de dollars, à l’exclusion des revenus mal acquis et des dommages punitifs causés par les “pratiques trompeuses” d’Apple.

Un porte-parole d’Apple a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté pour une réponse au procès.