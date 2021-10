Apple achète des compensations carbone, mais 80% est une vraie énergie propre

La responsable de l’environnement, Lisa Jackson, a reconnu dans un podcast qu’Apple achetait des compensations de carbone afin d’atteindre sa revendication de « 100 % neutre en carbone », mais a déclaré qu’il s’agissait d’une proportion relativement faible de l’utilisation totale de l’entreprise.

Interviewé sur le Jane Goodall Hopecast, Jackson a déclaré que beaucoup d’entreprises se contentent d’acheter simplement des compensations, mais ce n’est pas l’approche d’Apple…

Apple est une entreprise neutre en carbone. Nous avons franchi cette étape l’année dernière, je suis heureux de le dire. Souvent, vous entendez des entreprises dire que nous sommes neutres en carbone, mais elles achètent des compensations. Et cela pourrait fonctionner pour certaines entreprises. Mais pour moi, plus nous sommes grands, plus nous avons la responsabilité que ce neutre en carbone soit en fait une énergie propre. Ainsi, environ 80% de toute l’énergie que nous utilisons est propre, ce qui signifie que la plupart de l’énergie dont nous avons besoin, nous avons dû la construire sur des réseaux du monde entier. Ainsi, cette énergie propre, à près de 80 %, représente de nouveaux projets d’énergie propre dans lesquels Apple a dû investir.

Elle a déclaré qu’elle avait rejoint Apple parce qu’elle avait déjà fait beaucoup de progrès et parce que cela pourrait servir d’exemple à d’autres entreprises sur la faisabilité du passage à l’énergie propre – à commencer par ses propres fournisseurs.

J’ai trouvé une entreprise qui était déjà sur la bonne voie pour faire des investissements importants dans l’énergie propre, qui avait apporté de réels changements concernant les matériaux que nous utilisons dans notre matériel, mais nous avons pris tout cela et nous l’avons accéléré beaucoup plus rapidement parce que le temps est super important […] Je pense avant tout qu’en tant qu’entreprise, nous devons nous concentrer sur d’autres entreprises. Apple a donc un rôle et une responsabilité à jouer en montrant aux autres entreprises : « Cela peut être fait. Cela peut être fait d’une manière qui est bonne pour votre résultat net. Cela peut être fait d’une manière qui vous procure plus de clients.’ Et donc nous passons beaucoup de temps à aider. Nous avons plus d’une centaine d’entreprises qui se sont engagées à adopter une énergie 100% propre, tout comme Apple. Et ce sont tous nos fournisseurs.

Jackson a également déclaré que si Apple réduisait ses emballages, il essayait également de garantir que son utilisation des ressources naturelles soit durable. Encore une fois, a-t-elle dit, il n’y a pas de conflit entre cela et être rentable.

Les forêts sont en fait une chose incroyable. Avoir une forêt qui est récoltée de manière réfléchie et durable. Donc couper des arbres, en soi, n’est pas une mauvaise chose, mais préserver l’habitat et s’assurer que vous préservez certains habitats en tant que forêts de travail, mais d’autres en tant que forêts plus naturelles pour la biodiversité, ces choses peuvent vivre en harmonie. Nous avons donc en fait un fonds de 200 millions de dollars. Nous investissons de l’argent dans le fonds. Il est géré comme n’importe quel autre fonds monétaire, ce qui signifie que l’intérêt du fonds est que vous gagnez de l’argent sur l’argent que vous y investissez.

Vous pouvez écouter le podcast ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :