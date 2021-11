Un nouveau rapport de Forbes affirme qu’Apple achète « secrètement » des publicités pour des applications de grande valeur sur son App Store pour gagner de l’argent.

Du rapport :

Apple achète secrètement des publicités Google pour des applications de grande valeur afin de collecter potentiellement des millions de dollars de revenus d’abonnement, m’ont dit plusieurs éditeurs d’applications. Apple place les annonces sans le consentement des développeurs d’applications, et Google ne les supprimera pas, disent-ils. Le coût : potentiellement des millions de dollars de pertes de revenus. De plus, des coûts publicitaires élevés pour leurs propres campagnes.

Les applications concernées seraient Tinder, Bumble et HBO, ainsi que Masterclass et l’application linguistique Babbel. Le rapport indique que les publicités ne divulguent pas qu’elles proviennent d’Apple et semblent à l’œil nu comme si elles provenaient des marques et des éditeurs représentés, cependant :

Les publicités ne divulguent pas qu’elles proviennent d’Apple et, pour la plupart des observateurs, ressembleraient simplement à des publicités des marques et des éditeurs d’applications elles-mêmes qui se trouvent directement sur l’App Store. Cependant, ils ont des liens de suivi similaires avec des paramètres presque identiques qui indiquent qu’une agence les place probablement tous.

Le rapport n’a fourni aucune preuve concluante qu’il s’agissait d’Apple derrière les publicités, sauf que les liens de suivi similaires « indiquent qu’une agence les place probablement toutes ».

Une source a déclaré au rapport qu’Apple « essayait de maximiser l’argent qu’ils gagnent en générant des achats intégrés que les gens achètent via l’Apple Store » et avait « déterminé qu’ils peuvent gagner plus d’argent avec ces développeurs s’ils poussent les gens à l’App Store pour y acheter plutôt qu’un flux Web. »

Plusieurs « grandes marques mobiles » ont affirmé que cette pratique nuisait à leurs entreprises, car les clients qui venaient via l’App Store valaient 30% de moins. Le rapport indique également que parce qu’Apple achetait prétendument les publicités, les entreprises elles-mêmes devaient également payer plus pour faire de la publicité, car cela faisait augmenter les coûts.

Un spécialiste du marketing, cependant, a déclaré à Forbes que « de nombreuses marques confrontées à ce problème tentaient agressivement de contourner les politiques de l’App Store concernant la monétisation », mais que la tactique consistant à placer des publicités pour les produits d’autres sociétés était « un peu sournoise ».

La nouvelle est pertinente car la question des paiements intégrés continue de faire rage dans le viseur des enquêtes antitrust et du procès Epic Games en cours, où un juge a ordonné à Apple de cesser d’interdire aux développeurs de parler aux gens d’autres moyens de payer pour des biens numériques et y compris des liens vers des méthodes de paiement externes.