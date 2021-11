Apple achète secrètement des publicités pour ses applications, se plaignent les développeurs

Les principaux développeurs ont accusé Apple d’acheter secrètement des publicités pour leurs applications. Bien que cela puisse sembler une plainte étrange, ils disent que le motif de l’entreprise est la cupidité et que l’effet est de leur coûter de l’argent.

Apple leur coûterait des millions de dollars…

Forbes explique que l’intention d’Apple est de générer du trafic directement vers l’App Store, plutôt que vers le site Web du développeur, afin que les utilisateurs finissent par acheter des abonnements en tant qu’achats intégrés, ce qui donne à Apple sa réduction de 15 % ou 30 %.

« Apple a compris qu’ils peuvent gagner plus d’argent avec ces développeurs s’ils poussent les gens vers l’App Store à acheter là-bas par rapport à un flux Web. »

« Apple essaie de maximiser l’argent qu’ils gagnent en générant des achats intégrés que les gens achètent via l’Apple Store », m’a dit une source, qui a demandé à ne pas être nommée par crainte de représailles.

Apple achète secrètement des publicités Google pour des applications de grande valeur afin de collecter potentiellement des millions de dollars de revenus d’abonnement, m’ont dit plusieurs éditeurs d’applications. Apple place les annonces sans le consentement des développeurs d’applications, et Google ne les supprimera pas, disent-ils […]

Les applications qui seraient affectées sont Babbel, Bumble, HBO, Masterclass, Plenty of Fish et Tinder – toutes des applications avec des options d’abonnement relativement chères. Cela en fait un exercice très rentable pour Apple.

Certains abonnements valent des centaines de dollars par an. Ceux-ci peuvent être destinés aux cours de formation, à l’éducation, au fitness ou aux applications de rencontres. Le coût d’Apple pour diffuser une publicité peut être de 5 à 10 $ pour chaque inscription réussie, et les revenus peuvent facilement atteindre 50 $ ou plus.