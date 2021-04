Apple achètera plus de 50 millions de dollars de batteries à Tesla pour un nouveau projet de stockage d’énergie

Apple a annoncé un nouveau projet massif de stockage d’énergie en Californie et nous avons appris que Tesla fournira ses systèmes de batteries Megapack pour le projet.

Dans un communiqué de presse hier, Apple a annoncé la construction d’un nouveau projet massif de stockage d’énergie de 240 MWh dans sa ferme solaire du nord de la Californie:

«Apple construit l’un des plus grands projets de batteries du pays, California Flats – un projet de stockage d’énergie à l’échelle du réseau, leader du secteur, capable de stocker 240 mégawattheures d’énergie, suffisamment pour alimenter plus de 7 000 foyers pendant une journée. Ce projet soutient le parc solaire de 130 mégawatts de la société qui fournit toute son énergie renouvelable en Californie, en stockant l’excès d’énergie produite pendant la journée et en la déployant au moment où elle est le plus nécessaire.