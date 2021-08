Apple acquiert la plateforme de streaming musical Primephonic, pour lancer une application dédiée à la musique classique en 2022

in

Primephonic sera absorbé par la plate-forme plus large d’Apple Music et cessera d’exister en tant que service autonome. (Crédit photo : .)

Apple a annoncé l’acquisition de Primephonic, un service de streaming de musique classique basé à Amsterdam. L’acquisition aidera le service de musique classique du géant de la technologie basé à Cupertino. Primephonic mettra davantage l’accent sur un genre qui a fait défaut en raison de l’approche généralisée d’Apple Music envers le streaming.

Primephonic sera absorbé par la plate-forme plus large d’Apple Music et cessera d’exister en tant que service autonome. Le service fermera définitivement le 7 septembre. Dans un communiqué, Apple a déclaré: “Apple Music prévoit de lancer l’année prochaine une application dédiée à la musique classique combinant l’interface utilisateur classique de Primephonic que les fans ont appris à aimer avec plus de fonctionnalités ajoutées.”

Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music and Beats, a déclaré : « Ensemble, nous apportons de nouvelles fonctionnalités classiques à Apple Music, et dans un proche avenir, nous offrirons une expérience classique dédiée qui sera vraiment la meilleure du monde.”

Le PDG de Primephonic, Thomas Steffens, a déclaré dans le communiqué publié par Apple : « Les artistes adorent le service Primephonic et ce que nous avons fait dans le domaine classique, et nous avons maintenant la possibilité de nous joindre à Apple pour offrir la meilleure expérience à des millions d’auditeurs.

“Nous pouvons amener la musique classique au grand public et connecter une nouvelle génération de musiciens avec la prochaine génération de public”, a déclaré Steffens, également co-fondateur du service.

Dans une interview publiée l’année dernière, le directeur technique de Primephonic, Henrique Boregio, avait déclaré que le service avait été lancé dans 150 pays. Contrairement aux plateformes de streaming plus généralisées, Primephonic s’adresse également à une population plus âgée.

Boregio a déclaré que la plupart des utilisateurs du service avaient plus de 55 ans, très instruits et considérablement aisés.

Apple a déclaré à propos de Primephonic : « Les fans d’Apple Music Classical bénéficieront d’une expérience dédiée avec les meilleures fonctionnalités de Primephonic, notamment de meilleures capacités de navigation et de recherche par compositeur et par répertoire, des affichages détaillés des métadonnées de la musique classique, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et avantages.

Pour l’instant, Apple offrira aux utilisateurs existants de Primephonic un abonnement gratuit de six mois à Apple Music pendant qu’il prépare le nouveau service classique.

