Apple acquiert officiellement Primephonic, géant de la musique classique

Apple a officiellement acquis le service de streaming de musique classique Primephonic, qui permettra à la société basée à Cupertino d’offrir aux abonnés Apple Music “une expérience de musique classique considérablement améliorée”.

Apple – qui a récemment reconnu que certains appareils iPhone 12 et iPhone 12 Pro souffraient de « problèmes de son » – a dévoilé le rachat de Primephonic dans un communiqué officiel. Selon ce message d’annonce, la plateforme de streaming vieille de sept ans n’est plus disponible pour les nouveaux abonnés et sera mise hors ligne le mardi 7 septembre prochain.

Les abonnés actuels de Primephonic devraient recevoir un abonnement Apple Music gratuit de six mois, car les supérieurs d’Apple n’ont pas l’intention de déployer une version mise à jour du service de musique classique avant 2022. « Apple Music prévoit de lancer une application dédiée à la musique classique. l’année prochaine en combinant l’interface utilisateur classique de Primephonic que les fans ont appris à aimer avec plus de fonctionnalités ajoutées », indique le communiqué.

Cette plate-forme à venir intégrera de nombreux composants clés de Primephonic, basée à Amsterdam, révèle également le texte, “y compris de meilleures capacités de navigation et de recherche par compositeur et par répertoire, des affichages détaillés des métadonnées de la musique classique, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et avantages”.

Sur Apple Music, souligne le communiqué, les abonnés crossover peuvent accéder à “des centaines de milliers d’albums classiques, tous en audio sans perte et haute résolution, ainsi qu’à des centaines d’albums classiques dans Spatial Audio d’Apple Music, avec de nouveaux albums ajoutés régulièrement”.

S’adressant à la vente de son entreprise dans un communiqué, le co-fondateur et PDG de Primephonic, Thomas Steffens, a déclaré en partie : expérience à des millions d’auditeurs. Nous pouvons diffuser la musique classique dans le grand public et connecter une nouvelle génération de musiciens à la prochaine génération de public. »

L’acquisition de Primephonic représente le dernier d’une longue série d’efforts d’Apple Music pour attirer les utilisateurs et obtenir un avantage sur les plateformes de divertissement audio concurrentes comme Spotify et Amazon Music. Certes, Apple Music et Amazon Music ont battu Spotify au poing sur le streaming hi-fi en mai, et la prise en charge de l’audio HD par la société basée à Stockholm serait bientôt disponible.

Plus récemment, Apple – qui paierait un taux de redevance par flux nettement plus élevé que Spotify – a contré les jeux de podcasting très médiatisés (et apparemment coûteux) de ce dernier en partie en lançant ses propres abonnements à des podcasts. (Amazon Music est entré dans l’arène bondée du podcasting en septembre dernier, avec des émissions exclusives de DJ Khaled et d’autres.)

Enfin, alors que les services de streaming aux États-Unis ne proposent plus de musique exclusive, les diffusions en direct exclusives et autres contenus restent un moyen populaire de tenter de susciter l’intérêt et d’ajouter des abonnés. Sur ce front, il convient de noter en conclusion que Spotify a également pris des mesures pour diversifier ses offres cette année, notamment avec les podcasts, livres audio, audio social, etc.