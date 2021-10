Apple actualise les ressources de conception pour iOS 15 avec de nouveaux modèles, polices et site Web

Apple a repensé la page des directives de l’interface humaine sur son site Web de développeur, ce qui facilite la recherche des bons modèles et polices avec lesquels vous souhaitez travailler. En plus du nouveau site, Apple a également ajouté de tout nouveaux modèles et bibliothèques pour iOS 15 et iPadOS 15.

Les nouveaux modèles incluent des couleurs actualisées, un écran d’accueil spécifique à iOS 15, de nouveaux widgets et de nombreux autres éléments d’interface utilisateur introduits dans la version de cette année. Il existe également de nouveaux modèles pour les services Apple tels que Siri et Apple Pay. Les concepteurs travaillant sur des applications qui utilisent Touch ID et Face ID seront également ravis de voir de nouveaux composants pour celles-ci.

Apple a modifié la police utilisée dans les modèles, passant des classiques SF Pro Text et SF Pro Display à une nouvelle « version variable plus moderne » de la police. Les polices Apple sont disponibles au téléchargement sur la nouvelle page de ressources de conception indépendamment des modèles.

La nouvelle section des polices sur le site des développeurs d’Apple

Le site Web des ressources de conception repensé a une mise en page bien améliorée. En haut de la page, vous pouvez accéder rapidement aux différentes sections. Il existe des liens rapides vers iOS et iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, les technologies, les polices, les symboles SF et les images marketing. La nouvelle page est beaucoup plus organisée et sera sûrement plus facile à comprendre pour l’utilisateur moyen.

Tous les nouveaux modèles disponibles sur le site Web du développeur sont datés du 22 octobre 2021. Les modèles incluent : une toute nouvelle bibliothèque Sketch, un nouveau modèle de conception Sketch, un nouveau modèle de conception Adobe XD et de nouveaux modèles de production pour Sketch, Adobe XD , et Photoshop.

(1/5) Grandes mises à jour des ressources de conception Apple ! Nous avons mis à jour les ressources iOS et iPad OS Sketch et XD vers iOS 15. Couleurs, écran d’accueil mis à jour, widgets, notifications, claviers, vues de tableau, sélecteurs de roue du temps, boutons, etc.https://t.co/ i1pb2vwlDK – Mike Stern (@themikestern) 25 octobre 2021

