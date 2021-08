Apple admet que certains iPhones peuvent n’avoir “aucun problème de son”, les réparera gratuitement

Apple a annoncé que les utilisateurs confrontés à des problèmes pourraient faire réparer leur téléphone gratuitement et a également mis en place une page d’assistance pour « Aucun problème de son ».

Le géant de la technologie Apple a lancé un programme de service pour les appareils iPhone 12 et iPhone 12 Pro confrontés à des problèmes de son.

La société basée à Cupertino a reconnu les plaintes des utilisateurs concernant les problèmes avec le haut-parleur lors des appels, et a déclaré que le problème ne concernait que les appareils fabriqués entre octobre 2020 et avril 2021. Il s’agit du premier programme de service d’Apple pour la série iPhone 12, qui a d’abord frappé les étagères. en octobre.

Apple a annoncé que les utilisateurs confrontés à des problèmes pourraient faire réparer leur téléphone gratuitement et a également mis en place une page d’assistance pour « Aucun problème de son ». Le programme ne sera étendu qu’aux appareils iPhone 12 et iPhone 12 Pro, fabriqués entre octobre 2020 et avril 2021. Le programme de service a exclu les appareils iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max. Apple a annoncé que le programme couvrirait les appareils iPhone 12 ou iPhone 12 Pro qui ont été affectés pendant une période de deux ans après la vente au détail.

Selon Apple, le problème pourrait survenir en raison de la défaillance d’un composant du module récepteur. Selon la page du programme de service qu’Apple a configurée : « Apple a déterminé qu’un très petit pourcentage d’appareils iPhone 12 et iPhone 12 Pro peut rencontrer des problèmes de son.

“Si votre iPhone 12 ou iPhone 12 Pro n’émet pas de son du récepteur lorsque vous passez ou recevez des appels, il peut être éligible au service.”

La société a suggéré aux utilisateurs d’appareils iPhone 12 et iPhone 12 Pro concernés par le problème de trouver un fournisseur de services agréé, de prendre rendez-vous dans un magasin de détail ou de contacter l’assistance Apple pour un service postal. Apple a également recommandé de sauvegarder les données sur l’iPhone avant la réparation. Il a également déclaré que tout autre dommage, tel qu’un écran fissuré et d’autres problèmes susceptibles d’entraver les travaux de réparation, devrait être corrigé avant.

Le programme mondial, cependant, n’étend pas la couverture de garantie standard des appareils. Apple a également déclaré qu’il pourrait restreindre la réparation à la région d’achat ou au pays d’origine.

