Apple affirme que l’App Store a évité 1,5 milliard de dollars de fraude en 2020, de nouveaux outils déployés pour lutter contre les fausses critiques

Dans un contexte de surveillance croissante de l’App Store et de la prévalence des escroqueries et des applications frauduleuses, Apple a publié aujourd’hui un nouveau communiqué de presse soulignant les mesures prises pour protéger les utilisateurs. Dans le communiqué de presse, Apple affirme que l’App Store a arrêté plus de 1,5 milliard de dollars de «transactions potentiellement frauduleuses en 2020.

Apple affirme également avoir récemment déployé de nouveaux outils pour lutter contre les fausses critiques sur l’App Store.

Le nouveau communiqué de presse intervient alors que le contrôle de l’App Store s’est intensifié au cours des derniers mois. L’App Store a été à l’avant-garde de l’affaire judiciaire en cours entre Apple et Epic. Le développeur Kosta Eleftheriou a également exposé d’innombrables applications d’escroquerie sur l’App Store.

Dans le communiqué de presse, Apple affirme qu’une combinaison «de technologie sophistiquée et d’expertise humaine» a contribué à protéger les clients contre 1,5 milliard de dollars de transactions frauduleuses l’année dernière.

Rien qu’en 2020, la combinaison de technologie sophistiquée et d’expertise humaine d’Apple a protégé les clients de plus de 1,5 milliard de dollars de transactions potentiellement frauduleuses, empêchant les tentatives de vol de leur argent, de leurs informations et de leur temps – et a empêché près d’un million de nouvelles applications risquées et vulnérables mains.

Le communiqué de presse comprend également une poignée de statistiques sur l’App Store et le processus de révision des applications.

En 2020, plus de 180000 développeurs ont lancé leur première application Près d’un million de nouvelles applications problématiques et près d’un million de mises à jour d’applications supplémentaires ont été rejetées en 2020 Plus de 48000 applications ont été rejetées en 2020 pour contenir des fonctionnalités cachées ou non documentées 150000 applications ont été rejetées en 2020 2020 parce qu’elles ont été «considérées comme des spams, des imitations ou des informations trompeuses pour les utilisateurs, par exemple en les manipulant pour les faire acheter», 95 000 applications ont été supprimées de l’App Store en 2020 pour des manœuvres d’appât et de changement, telles que la modification fondamentale de la façon dont l’application fonctionne après examen Plus de 215 000 applications ont été rejetées en 2020 pour violation de la vie privée Apple a résilié plus de 470 000 comptes de développeurs en 2020 et rejeté 205 000 inscriptions de développeurs supplémentaires en raison de problèmes de fraude Apple a désactivé 244 millions de comptes clients en raison d’activités frauduleuses et abusives en 2020. 424 millions les tentatives de création de compte ont été rejetées en 2020 car elles affichaient des modèles compatibles avec un acte frauduleux et abusif Au cours des 12 derniers mois, Apple a «découvert et bloqué« près de 110 000 applications illégitimes sur des vitrines pirates ». Le mois dernier, Apple a« bloqué plus de 3,2 millions d’instances d’applications distribuées illicitement via le programme Apple Developer Enterprise ». empêché l’utilisation de plus de 3 millions de cartes volées pour acheter des biens et services volés et interdit à près d’un million de comptes d’effectuer à nouveau des transactions

Notes et avis sur l’App Store

Au cœur de nombreuses applications frauduleuses exposées par Eleftheriou et d’autres se trouve un système complexe de fausses critiques et de notes qui donnent l’impression que les applications sont légitimes. Apple affirme que depuis 2020, il a traité plus d’un milliard de notes et plus de 100 millions d’avis. Plus de 250 millions de notes et d’avis ont été supprimés pour non-respect des normes de modération, déclare Apple.

À l’avenir, Apple affirme avoir «récemment déployé» de nouveaux outils pour vérifier la notation et vérifier l’authenticité du compte. Bien que plus de détails ici ne soient pas clairs, la société a également déclaré que les outils aideront à «analyser les avis écrits pour détecter les signes de fraude et à garantir que le contenu des comptes désactivés est supprimé».

La citation complète d’Apple:

Les notes et avis de l’App Store aident de nombreux utilisateurs à prendre des décisions sur les applications à télécharger, et les développeurs comptent sur elles pour intégrer de nouvelles fonctionnalités qui répondent aux commentaires des utilisateurs. Apple s’appuie sur un système sophistiqué qui combine l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle et l’examen humain par des équipes d’experts pour modérer ces évaluations et ces évaluations afin de garantir l’exactitude et de maintenir la confiance. Depuis 2020, Apple a traité plus d’un milliard de notes et plus de 100 millions d’avis, et plus de 250 millions de notes et d’avis ont été supprimés pour non-respect des normes de modération. Apple a également récemment déployé de nouveaux outils pour vérifier la notation et vérifier l’authenticité des comptes, pour analyser les avis écrits pour détecter les signes de fraude et pour s’assurer que le contenu des comptes désactivés est supprimé.

Reste à savoir si ces changements aident ou non à réduire le nombre d’applications frauduleuses et frauduleuses sur l’App Store, mais ce communiqué de presse d’Apple est une réponse claire aux préoccupations de la communauté. Vous pouvez lire le communiqué de presse complet sur le site Web d’Apple Newsroom ici.

