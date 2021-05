Apple affirme que l’App Store a évité plus de 1,5 milliard de dollars de fraude en 2020 – .

Chaque jour, nous obtenons de plus en plus la preuve qu’Internet est un endroit de plus en plus dangereux. Des hacks aux virus en passant par les vulnérabilités zero-day, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour vous protéger.C’est pourquoi il est si important pour les entreprises à qui vous confiez vos données privées de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vous protéger.

Apple est l’une de ces entreprises et mardi, le fabricant d’iPhone a annoncé qu’il protégeait ses clients contre plus de 1,5 milliard de dollars de transactions potentiellement frauduleuses grâce à une combinaison de sa technologie sophistiquée et des employés travaillant avec diligence dans les coulisses. Le communiqué de presse décrit ensuite toutes les façons dont Apple protège ses utilisateurs des menaces sur l’App Store au cours de 2020.

Tout commence par l’équipe de révision des applications, qui vérifie chaque application et mise à jour pour s’assurer qu’elles respectent les directives de l’App Store en matière de confidentialité, de sécurité et d’arnaque.

En 2020, l’équipe de révision des applications a aidé plus de 180000 développeurs à lancer de nouvelles applications. Dans le même temps, près d’un million de nouvelles applications et 1 million de mises à jour d’applications ont été rejetées ou supprimées. 48 000 de ces applications ont été rejetées pour avoir des fonctionnalités masquées ou non documentées, tandis que plus de 150 000 «ont été rejetées car elles se sont avérées être du spam, des copieurs ou trompeuses pour les utilisateurs, par exemple en les manipulant pour effectuer un achat.»

Comment l’App Store d’Apple a protégé les utilisateurs en 2020. Source de l’image: Apple

Une façon dont les développeurs enfreignent souvent les règles pour donner un coup de pouce à leurs applications consiste à utiliser de faux avis, et Apple affirme avoir supprimé plus de 250 millions de notes et d’avis qui ne répondaient pas à ses normes de modération en 2020. La société «a également récemment déployé de nouveaux outils pour vérifier la notation et vérifier l’authenticité du compte, pour analyser les avis écrits pour détecter les signes de fraude et pour s’assurer que le contenu des comptes désactivés est supprimé. “

Apple trouve également chaque année des milliers de comptes de développeur créés dans le seul but de commettre une fraude, et en 2020, 470 000 de ces comptes de développeur ont été clôturés. De plus, 205 000 inscriptions ont été rejetées «pour des raisons de fraude, empêchant ces mauvais acteurs de soumettre une application au magasin».

Pour autant de comptes de développeurs frauduleux qu’Apple trouve, il y a exponentiellement plus de faux utilisateurs. En 2020, «Apple a désactivé 244 millions de comptes clients en raison d’activités frauduleuses et abusives» et a rejeté 424 millions de créations de comptes qui «affichaient des modèles compatibles avec des activités frauduleuses et abusives».

Enfin, et peut-être le plus important, voici ce que Apple a fait pour arrêter les paiements et la fraude par carte de crédit:

Les informations financières et les transactions font partie des données les plus sensibles que les utilisateurs partagent en ligne. Apple a investi des ressources importantes dans la création de technologies de paiement plus sécurisées comme Apple Pay et StoreKit, qui sont utilisées par plus de 900 000 applications pour vendre des biens et des services sur l’App Store. Par exemple, avec Apple Pay, les numéros de carte de crédit ne sont jamais partagés avec les commerçants, éliminant ainsi un facteur de risque dans le processus de transaction de paiement. Rien qu’en 2020, la fusion d’une technologie sophistiquée et d’un examen humain a empêché plus de 3 millions de cartes volées d’être utilisées pour acheter des biens et services volés et a interdit à près d’un million de comptes d’effectuer à nouveau des transactions. Au total, Apple a protégé les utilisateurs contre plus de 1,5 milliard de dollars de transactions potentiellement frauduleuses en 2020.

Apple n’est certainement pas parfait, et les histoires sur les applications illicites, frauduleuses et dangereuses reviennent plus souvent que l’entreprise ne le souhaiterait, mais il est clair que la protection des propriétaires d’appareils est une priorité absolue pour Apple.

