Apple affirme que l’App Store prend désormais en charge plus de 243000 emplois au Canada, en hausse de 18% d’une année sur l’autre

Apple a partagé aujourd’hui un article dans la salle de presse mettant en vedette quatre développeurs canadiens de l’App Store et soulignant la croissance que la plate-forme a connue dans le pays au cours de l’année dernière.

Alors que la pandémie a forcé les gens partout au Canada à adapter tous les aspects de leur vie et les entreprises physiques à se déplacer en ligne, l’économie des applications iOS a été une source résiliente d’opportunités, d’innovation et de croissance économique. Les développeurs canadiens ont continué de développer leurs activités et de partager de nouvelles applications avec le monde, et l’App Store d’Apple prend désormais en charge plus de 243 000 emplois au Canada, soit une augmentation de plus de 18% au cours de la dernière année.

Parallèlement à l’augmentation de près de 20% du nombre de développeurs canadiens, Apple affirme avoir versé plus de 2 milliards de dollars canadiens de revenus totaux depuis 2008. Et la majorité de ces revenus pour les développeurs canadiens provient d’autres pays.

Quatre-vingt-dix pour cent des revenus des développeurs canadiens provenaient de l’extérieur du pays, aidant les gens du monde entier à se connecter et à trouver de la joie, à découvrir de nouvelles façons d’apprendre et de créer, et de rester informés et de se divertir.

Apple mentionne sa nouvelle commission réduite de 15% pour les développeurs qui gagnent moins d’un million de dollars par an et présente les applications de quatre développeurs canadiens: Sago Mini, Ground News, #SelfCare et FILM3D.

Découvrez les histoires de ces développeurs dans l’article complet de la salle de presse ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: