Apple affirme que l’Apple Watch Series 7 est compatible avec toutes les bandes précédentes

Apple a annoncé aujourd’hui lors de son événement “California Streaming” que tous les bracelets Apple Watch précédents seraient compatibles avec Apple Watch Series 7.

Les rumeurs indiquaient que la société pourrait abandonner les anciens groupes grâce à de nouvelles tailles et à un design à bords plats. Comme cela ne s’est pas produit, après tout, ce n’étaient que des rumeurs, Apple a confirmé lors de son événement que tous les précédents bracelets Apple Watch seront compatibles avec la série 7.

La nouvelle Apple Watch sera disponible dans cinq nouvelles couleurs d’aluminium, trois nouvelles couleurs d’acier inoxydable et deux finitions en titane.

Grâce à son écran plus grand, l’Apple Watch Series 7 disposera d’un clavier complet avec QuickPath, d’une interface utilisateur entièrement optimisée et de nouveaux cadrans de montre.

Apple affirme que cette nouvelle montre est plus lumineuse à l’intérieur et qu’il s’agit de la montre Apple la plus durable jamais conçue, avec une résistance à la poussière IP6X, une résistance à l’eau WR50 et un “écran résistant aux fissures”.

Suivez tout ce qu’Apple annonce lors de son événement California Streaming dans notre blog en direct ici.

Lire la suite

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :