Apple affirme que les applications tierces peuvent tirer pleinement parti de ProMotion avec l’entrée Plist, la correction du bogue de l’animation de base à venir

in

Après que les développeurs ont découvert que leurs applications ne sont actuellement pas en mesure d’utiliser des taux de rafraîchissement de 120 Hz ProMotion pour toutes les animations, il y avait une confusion quant à savoir s’il s’agissait d’une limitation imposée pour la durée de vie de la batterie ou d’un bogue. Apple a maintenant fourni des éclaircissements.



Apple a déclaré à MacRumors que toutes les applications tierces peuvent tirer pleinement parti des taux de rafraîchissement de 120 Hz ProMotion, mais les développeurs devront déclarer que leurs applications utilisent des fréquences d’images plus élevées en ajoutant une entrée à la liste de leur application. La documentation sur l’entrée plist requise sera bientôt mise à la disposition des développeurs.

Apple exige cette étape d’activation pour fournir des taux d’actualisation plus élevés uniquement aux applications qui bénéficieront de la technologie, ce qui optimisera la durée de vie de la batterie sur les appareils iPhone 13 Pro et Pro Max.

Il convient de noter que ce processus d’inscription est conçu pour les applications qui nécessitent une prise en charge complète de ProMotion. Les animations standard de l’interface utilisateur dans toutes les applications tierces bénéficient automatiquement des fréquences d’images supérieures et inférieures disponibles avec ProMotion sans que les développeurs n’aient à modifier quoi que ce soit.

Il existe également un bogue qui affecte certaines animations créées à l’aide de Core Animation qui, selon Apple, sera corrigé dans une prochaine mise à jour logicielle.

Comme les développeurs l’ont découvert, les animations d’interface utilisateur standard dans les applications tierces fonctionnent automatiquement avec la technologie d’affichage ProMotion, et cela est vrai pour toutes les applications. Les applications qui pourront bénéficier des fréquences d’images plus rapides pourront ajouter cette prise en charge et seront comparables aux propres applications d’Apple.

À l’heure actuelle, avec une prise en charge limitée aux animations standard, il peut y avoir une différence notable entre une interaction comme le défilement et une autre interaction comme la fermeture d’une fenêtre contextuelle. Si vous faites défiler Twitter sur un ‌iPhone 13 Pro‌ ou Pro Max, par exemple, vous verrez l’expérience de défilement fluide, mais les animations qui n’ont pas encore été mises à jour à 120 Hz sont limitées à 60 Hz, et ces animations sont sensiblement moins lisse. Ce problème sera résolu à mesure que les développeurs adopteront une prise en charge complète de la fonctionnalité ProMotion à l’avenir.

La technologie d’affichage ProMotion est conçue pour fournir un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 10 Hz à 120 Hz. Le taux de rafraîchissement de l’iPhone change en fonction de ce qui est affiché à l’écran afin de préserver la durée de vie de la batterie, car le taux de rafraîchissement de 120 Hz consomme la batterie plus rapidement. Si vous regardez une page statique sur le Web par exemple, le taux de rafraîchissement ralentira, mais il accélérera au fur et à mesure que vous faites défiler. La fonctionnalité ProMotion est disponible sur les modèles ‌iPhone 13 Pro‌, ‌iPhone 13 Pro‌ Max et iPad Pro.