Apple aide TSMC à se faire vacciner après les avertissements de pénurie de puces

Apple aide les fabricants de puces A-series et M1 TSMC à obtenir des vaccins COVID-19 pour ses employés après un appel à l’aide du gouvernement taïwanais, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui.

Taïwan avait depuis longtemps un excellent bilan pour maintenir la pandémie sous contrôle sur l’île – avec zéro cas pendant huit mois consécutifs – mais ce record a maintenant pris fin brutalement …

Les rapports indépendants.

«Alors que pour l’instant la hausse n’a pas eu d’impact, si elle dure trop longtemps, il pourrait y avoir des problèmes logistiques. C’est pourquoi c’est urgent », a déclaré James Lee, directeur général du bureau culturel et économique de Taipei à New York, dans une interview.

Après plus d’un an à gérer avec succès la pandémie de Covid-19, Taiwan, le plus grand producteur mondial de semi-conducteurs, connaît une augmentation exponentielle soudaine des infections qui pourrait encore affecter la pénurie mondiale de puces.

À ce jour, le succès de Taiwan repose sur le contrôle des déplacements et sur un système de recherche des contacts très efficace. Mais les tentatives du pays pour renforcer ces mesures avec un programme de vaccination généralisé ont été entravées par des problèmes d’obtention de suffisamment de vaccins.

L’Economic Times de l’Inde rapporte des allégations d’ingérence chinoise.

Pékin, a suggéré le ministre taïwanais de la Santé, avait utilisé une pression politique pour faire dérailler le projet de Taiwan d’acheter cinq millions de doses directement à l’allemand BioNTech SE, plutôt que via une société chinoise détenant les droits de développement et de commercialisation du vaccin BioNTech-Pfizer Inc. à travers la Chine, Hong Kong, Macao et Taiwan.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a rétorqué que Taipei «devrait cesser de soulever des problèmes politiques sous prétexte de problèmes de vaccins».