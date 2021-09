Apple AirPods Max 2 : nos prédictions et fonctionnalités que nous aimerions voir

Apple organisera bientôt son événement California Streaming qui, nous le soupçonnons, annoncera une multitude de nouvelles technologies, notamment l’iPhone 13, un nouvel iPad (2021) et l’AppleWatch 7. Bien que les chances soient moins probables que de gagner gros à Vegas, nous pourrions voir également une mise à niveau vers un autre produit 2020, avec les Apple AirPods Max 2.

Les écouteurs Apple AirPods Max sont les écouteurs sans fil les plus haut de gamme d’Apple et offrent aux auditeurs une superbe expérience audio – à un prix alléchant. Nous n’avons aucune raison réelle de soupçonner que l’Apple AirPods Max 2 sera présent à l’événement, mais nous nous sentirons vraiment suffisants si notre prédiction d’un sur un milliard se réalise.

Parce que nous en savons si peu sur les Apple AirPods Max 2 en ce moment, nous allons plutôt passer en revue les fonctionnalités que nous espérons qu’elles intégreront et donnerons nos prévisions de prix et de date de sortie. Faites défiler vers le bas et vérifiez-les pendant que nous attendons les fuites, les rumeurs et toutes les mises à jour officielles.

Nous n’avons pas encore de date de sortie pour les AirPods Max 2, et nous n’aurons probablement pas de nouvelle itération avant au moins un an. Il y a très peu de chances qu’ils soient présentés lors du prochain événement California Streaming d’Apple, mais nous ne retiendrons pas notre souffle.

(Crédit image : TechRadar)

La principale raison pour laquelle nous nous attendons à ce que les AirPods Max 2 soient si éloignés de leur sortie est que la seule rumeur que nous ayons entendue jusqu’à présent est qu’ils ne sont pas actuellement en développement (via SlashGear). Cela signifierait probablement que nous envisagerions une date de sortie d’au moins 2022 si nous avons de la chance.

Malheureusement, les nouvelles itérations des AirPods ne semblent pas non plus suivre un modèle de sortie, nous ne pouvons donc nous fier à aucun modèle pour nous donner un meilleur indice.

Prévision du prix des AirPods Max 2

Nous ne savons pas combien coûteraient les écouteurs AirPods Max 2 d’Apple, mais étant donné les originaux lancés à 549 $ / 549 £ / 899 AU $, nous nous attendons à ce que l’appareil de suivi soit également le plus cher.

Avec des offres, vous pouvez désormais trouver les AirPods Max d’Apple pour environ 100 $ de réduction, mais même dans ce cas, vous recherchez toujours un prix exceptionnellement supérieur à la plupart des meilleurs écouteurs sans fil.

Nous devrons attendre et voir quelle stratégie Apple adoptera, mais nous espérons qu’ils viseront les écouteurs AirPods Max 2 à un public légèrement plus petit.

AirPods Max 2 ce que nous aimerions voir

Une baisse de prix

Bien qu’une énorme réduction de prix semble peu probable, les AirPods Max sont inutilement chers et un appareil de suivi doit être beaucoup moins cher. Le prix de lancement des AirPods Max d’origine était de 549 $ / 549 £ / 899 AU $ environ 200 $ / 200 £ / 350 $ AU de plus que le prix de lancement des écouteurs sans fil Sony WH-1000XM4 – les meilleurs écouteurs que nous ayons jamais examinés.

Bien que nous pensons qu’Apple est susceptible de lancer un AirPods Max 2 à peu près au même prix, nous espérons qu’il jettera un œil à la concurrence et essaiera une stratégie de prix plus compétitive.

Un port audio 3,5 mm

Un gros problème de conception que nous avons eu avec les AirPods Max était leur manque d’un port audio de 3,5 mm; si vous souhaitez les utiliser avec un micro ou profiter d’une connexion filaire, vous devrez vous procurer un adaptateur de port audio USB-C vers 3,5 mm. Cela devrait être un problème assez simple à résoudre sur les AirPods Max 2 en en ajoutant simplement un, mais après qu’Apple ait supprimé le port audio 3,5 mm sur ses iPhones, on ne sait pas s’il fera un retour dans ses écouteurs.

(Crédit image : TechRadar)

Prise en charge améliorée sur Android

Si vous n’étiez pas déjà lié à l’écosystème Apple, le premier AirPods Max était nul. Ils manquaient de la plupart de leurs fonctionnalités haut de gamme et rendaient leur prix de 549 $ / 549 £ / 899 AU $ encore plus ridicule. Bien que ce soit probablement une chimère de notre part, nous aimerions voir Apple concevoir les AirPods Max 2 pour une meilleure interface avec le matériel Android afin que nous ne nous sentions pas tellement enfermés dans un seul système mobile.

Un meilleur cas

Si Apple veut conserver son prix premium, nous devons voir des mises à niveau premium, en particulier pour le boîtier fourni avec les AirPods Max 2. Le boîtier d’origine est fragile et conviendrait mieux comme masque de sommeil que quelque chose conçu pour protéger un 550 $ pièce de kit.

Bien qu’il y ait eu quelques idées de design sympas – comme une ouverture qui signifiait que vous pouviez charger les écouteurs dans l’étui – l’étui intelligent a laissé le bandeau complètement exposé et a facilement laissé entrer la saleté et les débris. Si Apple veut que nous déboursions à nouveau environ 500 $ + sur les AirPods Max 2, il doit offrir l’expérience premium complète que nous attendons.

Son haute résolution

Plus tôt cette année, Apple a annoncé que la prise en charge audio haute résolution arrivait à Apple Music, ce qui signifie que les abonnés pourraient obtenir un son sans perte sans frais supplémentaires – mais les supporters les plus dévoués d’Apple ne peuvent pas en profiter.

La fonction sans perte haute résolution d’Apple Music ne fonctionne pas sur les écouteurs AirPods Max ou AirPods Pro car ils utilisent le codec AAC, mais pas le codec audio Apple Lossless (ALAC) requis pour l’audio haute résolution.

Si Apple lance de nouveaux écouteurs AirPods Max 2, l’appareil doit inclure l’ALAC requis pour obtenir la meilleure qualité sonore possible d’Apple Music.