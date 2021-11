Apple AirPods Pro dans une peau plus sportive ?

TL;DR

Apple a annoncé le Beats Fit Pro. Les véritables écouteurs sans fil pour utilisateurs actifs sont dotés de l’ANC et de six heures d’autonomie. Le prix commence à 199 $.

La véritable gamme d’écouteurs sans fil d’Apple vient d’être un peu plus encombrée. Sa division Beats a annoncé les Beats Fit Pro, des écouteurs qui offrent de nombreuses fonctionnalités pour les mélomanes actifs.

Le design du Beats Fit Pro rappelle celui des autres écouteurs de fitness, avec une pointe en caoutchouc pour un meilleur ajustement dans l’oreille. Il y a également trois embouts en silicone dans la boîte, qui devraient convenir à la taille du conduit auditif de la plupart des utilisateurs. Les têtes ont également un indice IPX4 pour la résistance à la transpiration.

En termes de fonctionnalités, le Beats Fit Pro apporte le chipset H1 d’Apple à la table, qui permet la suppression active du bruit (ANC), le mode transparence et l’intelligence spatiale audio. L’égaliseur adaptatif et l’intelligent Fit Test d’Apple aideront également les auditeurs à régler la sortie sonore à leur convenance. Comme les AirPods Pro, la détection de la peau garantit également des pauses de lecture lorsque vous retirez les écouteurs de vos oreilles. Enfin, les fonctionnalités de commodité d’Apple, telles que Siri et Find My, s’ajoutent également à l’utilitaire de Beats Fit Pro.

La durée de vie de la batterie est de six heures avec l’ANC activé, ce qui devrait être suffisant pour la plupart des séances d’entraînement à fort impact. L’étui inclus offre 21 heures supplémentaires de temps de lecture, mais si vous ne pouvez pas attendre, une charge rapide de cinq minutes peut fournir une heure d’utilisation.

Beats Fit Pro : Prix et disponibilité

Les écouteurs Beats Fit Pro sont disponibles en précommande dès maintenant sur la boutique officielle d’Apple aux États-Unis et seront également disponibles sur Amazon pour 199 $. Ce prix les met parfaitement en valeur avec les AirPods 3 à 179 $ et les AirPods Pro à 199 $.

La disponibilité générale aux États-Unis débutera le 5 novembre, il est donc encore temps de compter ces centimes. En termes de coloris, vous pouvez avoir le Beats Fit Pro en noir, gris sauge, violet pierre et blanc.