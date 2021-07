Apple AirPods Pro vs Apple AirPods (2019) : que devriez-vous acheter ?

Chase Bernath / Autorité Android

Table des matières

01Design02Durabilité03Commandes04Boîtier de charge05Logiciel06Connectivité07Autonomie de la batterie08Qualité sonore09Réduction du bruit10Microphone11Verdict

Les AirPods Pro d’Apple semblent avoir les AirPods (2019) surpassés à presque tous les égards. La suppression active du bruit (ANC), une batterie améliorée et un meilleur ajustement laissent les AirPods Pro se sentir bien en avance pour les propriétaires d’iPhone, et font même un bon choix pour les utilisateurs d’Android. La vraie question est de savoir si les AirPods Pro (249 $) valent le prix demandé élevé, ou si les AirPods (159 $) offrent un meilleur rapport qualité-prix. Découvrez-le dans cette comparaison Apple AirPods Pro vs AirPods.

Notre avis : Examen des AirPods 2019 | Examen des AirPods Pro

À propos de ce Vs : Cet article provient des experts audio de notre site sœur SoundGuys. Découvrez leur point de vue approfondi sur les Apple AirPods Pro vs Apple AirPods.

Apple AirPods Pro contre Apple AirPods (2019)

Conception

Chase Bernath / Autorité Android

Les AirPods Pro sont les premiers AirPods à arborer des embouts interchangeables, ce que les propriétaires d’iPhone voulaient depuis la sortie originale des AirPods. Les AirPod ouverts ne se scellent pas à l’oreille, ce qui dégrade gravement la qualité audio. Bien que cela facilite l’écoute de votre environnement sans sceau, cela a un impact négatif sur la qualité du son car le bruit externe noie les détails de la musique en raison du masquage auditif.

Guide d’achat casque : Un guide du débutant pour tout ce qui concerne les écouteurs

En plus d’une isolation passive beaucoup plus grande, les AirPods Pro disposent également d’une suppression active du bruit, une fonctionnalité jamais vue dans les précédents écouteurs Apple. L’ANC bloque davantage les bruits externes, ce qui permet d’entendre clairement la musique dans les environnements bruyants. Cette fonctionnalité fonctionne également pour protéger l’audition des auditeurs, car au lieu d’augmenter le volume de la musique pour contrer le bruit ambiant, vous pouvez simplement activer l’ANC.

Durabilité

Chase Bernath / Autorité Android

Avec un indice de résistance à l’eau IPX4, les AirPods Pro sont également plus durables que leurs prédécesseurs. La résistance à la sueur et à l’eau fait des AirPods Pro un bien meilleur compagnon d’entraînement que les anciens AirPods. L’ajustement amélioré signifie également que les écouteurs sont plus susceptibles de rester dans vos oreilles. De nombreuses personnes risquent d’utiliser les anciens AirPod dans la salle de sport, notez simplement que tout dégât des eaux ne sera pas couvert par la garantie.

Commandes embarquées

Chase Bernath / Autorité Android

Les AirPods Pro comportent une indentation sur chaque tige pour les commandes tactiles, tandis que les anciens AirPods utilisent des commandes tactiles qui vous obligent à appuyer sur l’extérieur de l’écouteur. Le Pro utilise des capteurs de force qui enregistrent les pressions courtes et longues contre la tige. Sur les deux ensembles d’écouteurs, les fonctionnalités peuvent être personnalisées en entrant les paramètres Bluetooth de votre iPhone et en sélectionnant l’icône « i » à côté de votre appareil. Cela permet de contrôler facilement ce qui se passe avec chaque combinaison de touches ou de pressions.

Voir: Les meilleures offres AirPods disponibles en ce moment

Si vous utilisez un iPhone, vous bénéficierez d’une détection automatique des oreilles sur les AirPods Pro et les AirPods (2019). La musique s’interrompt automatiquement lorsque vous les retirez et reprend lorsque vous les remettez, bien que vous puissiez désactiver cette option dans les paramètres de l’appareil iOS si vous le souhaitez.

Étui de charge

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Les AirPod ont une option d’achat à deux niveaux, avec un étui de chargement standard ou un étui de chargement sans fil Qi pour 40 $ supplémentaires. Les AirPods Pro sont toujours livrés avec un étui de chargement sans fil, vous n’avez donc pas à vous soucier des coûts supplémentaires. La recharge sans fil n’est certainement pas une fonctionnalité indispensable, mais quiconque possède déjà un chargeur sans fil Qi qui traîne dans la maison l’appréciera.

Fonctionnalités du logiciel

Chase Bernath / Autorité Android

Pour ceux qui ont des iPhones exécutant iOS 14, les utilisateurs peuvent désormais utiliser le changement automatique d’appareil avec d’autres appareils Apple tant qu’ils sont tous sous le même compte iCloud. Les deux modèles AirPods ont également des options d’accessibilité pour un profil audio personnalisable et une surveillance de la sécurité du volume.

En rapport: Qu’est-ce qui fait un bon casque intra-auriculaire ?

Les notifications d’état de la batterie sont disponibles avec les AirPods et les AirPods Pro, vous n’oublierez donc jamais de recharger. Une fonction d’optimisation de la batterie sur les deux AirPod apprend votre routine de charge quotidienne et s’abstient de charger au-delà de 80 % jusqu’à ce que cela soit nécessaire. La durée de vie de la véritable batterie des écouteurs sans fil est notoirement courte, mais cela devrait aider à prolonger la durée de vie de vos AirPod.

Les AirPods et les AirPods Pro prennent tous deux en charge l’audio spatial avec Dolby Atmos via Apple Music ou une Apple TV 4K. L’audio spatial imite le son surround sur les pistes mixées pour Dolby Atmos. Pour être clair, seuls les AirPods Pro (et AirPods Max) prennent en charge l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête.

Qualité de connexion et prise en charge du codec Bluetooth

Chase Bernath / Autorité Android

Les deux ensembles d’AirPod se connectent de manière transparente aux appareils Apple et prennent en charge le codec Bluetooth AAC de haute qualité. Ils ont également tous deux la puce H1 intégrée, qui facilite l’accès Siri mains libres, une utilisation rationalisée sur les appareils Apple et une plus grande efficacité énergétique par rapport aux casques à puce non H1.

Devenez un expert : Comprendre les codecs Bluetooth

Bien que la connexion soit excellente au sein de l’écosystème Apple, on ne peut pas en dire autant lors de l’utilisation des AirPods ou des AirPods Pro avec un appareil Android. AAC ne gère pas le streaming universel sur les appareils Android et les performances sont au mieux douteuses. Les utilisateurs d’Android bénéficient toujours du Bluetooth 5.0 et peuvent diffuser via le codec AAC, mais vous souhaiterez peut-être forcer la diffusion SBC pour une qualité de diffusion plus cohérente.

Vie de la batterie

Chase Bernath / Autorité Android

Les AirPods Pro survivent systématiquement aux AirPods (2019). Lors de nos tests à une sortie constante de 75 dB (SPL) via un appareil iOS, les AirPods (2019) ont duré quatre heures et huit minutes, tandis que les AirPods Pro ont géré une durée impressionnante de cinq heures et sept minutes avec la suppression du bruit activée. Les deux tests ont été effectués avec de la musique en streaming via une connexion Bluetooth AAC.

Avec le boîtier de charge, les deux AirPod sont capables de passer 24 heures de lecture combinée. Les étuis de charge disposent également d’une charge rapide. L’ancien modèle offre 180 minutes de lecture à partir de 15 minutes de charge, et le boîtier AirPods Pro offre 60 minutes de lecture à partir de cinq minutes de charge. Vos calculs ne sont pas faux, c’est exactement le même montant, Apple vient de décider de changer son libellé sur la page des spécifications officielles.

Qualité sonore

Pour le prix des AirPods Pro ou même des AirPods (2019), vous devez vous attendre à quelque chose qui sonne bien. Le joint étanche créé par les embouts auriculaires des AirPods Pro aide certainement à cet égard. Dans les graphiques de réponse en fréquence, la ligne cyan représente la réponse en fréquence d’un produit et la ligne rose représente la courbe maison de notre site sœur SoundGuys (ce qu’elle considère comme l’idéal platonique pour ce type particulier de produit audio).

Les AirPods Pro ont une réponse des basses plus neutre que les anciens AirPods. Cela signifie que la variante Pro rendra votre musique plus proche de l’intention des artistes et des ingénieurs. Vous ne pouvez pas créer un égaliseur personnalisé via l’application Paramètres iOS avec l’un ou l’autre jeu d’écouteurs, donc ce que vous entendez est ce que vous obtenez.

Étant donné que les AirPod d’origine ne bloquent pas le bruit environnemental, l’augmentation des basses est probablement une tentative de contrer les effets du masquage auditif externe. Dans un environnement contrôlé, les AirPods (2019) ont un bas de gamme plus exagéré, mais les notes de basse deviennent rapidement difficiles à entendre lorsque vous montez sur un quai de train bruyant.

Ne manquez pas : Apple Music contre Spotify Premium

Vous aurez peut-être plus de mal à percevoir les détails des aigus lors de l’écoute des AirPods (2019) par rapport aux AirPods Pro, en raison de l’accentuation des basses du premier qui est aussi forte ou plus forte que les fréquences aiguës suivantes. Cela signifie que vous pourriez avoir du mal à entendre les résonances des cymbales et les harmonies vocales pendant les segments de chanson forts. Aucun des deux modèles d’AirPod ne fournit une représentation parfaitement précise d’un fichier audio original, mais les deux suivent une signature sonore généralement acceptée par les consommateurs.

Réduction du bruit et isolation

L’isolement sur les AirPods (2019) est quasiment inexistant en raison du manque d’étanchéité. Les AirPods Pro, quant à eux, sont capables d’atténuer efficacement les sons basse et haute fréquence grâce à la combinaison d’un joint étanche et d’une suppression active du bruit.

Dans les graphiques ci-dessus, plus la ligne est haute, plus une certaine fréquence est atténuée. L’isolement seul est capable de bloquer de nombreux sons à haute fréquence. L’activation de la suppression du bruit réduit les sons à basse fréquence (par exemple, le grondement d’un moteur ou d’un climatiseur) à environ deux fois moins fort qu’ils ne le seraient sans l’ANC.

En serrant les tiges des AirPods Pro, vous basculez entre trois modes d’écoute : suppression du bruit, arrêt et transparence. Le mode transparence a l’effet inverse de la suppression du bruit et augmente le volume du bruit extérieur pour une meilleure prise de conscience de l’environnement.

Voir également: Apple AirPods Pro contre Samsung Galaxy Buds Pro

Qualité du micro

Les AirPods (2019) sont parfaits pour prendre des appels, grâce au microphone solide et à l’assortiment de capteurs et d’accéléromètres intégrés dans chaque oreillette. Apple a encore amélioré cette technologie avec les AirPods Pro, ce qui a permis d’obtenir une réponse du microphone encore meilleure. Vous pouvez écouter les échantillons de micro AirPods et AirPods Pro ici.

Apple AirPods Pro vs AirPods : le verdict

Si vous avez lu jusqu’ici, vous savez déjà que les AirPods Pro sont de loin supérieurs aux AirPods. Si vous avez un iPhone et que vous recherchez de véritables écouteurs sans fil, les AirPods Pro valent la peine d’être économisés. Cela dit, il existe de nombreuses alternatives AirPod qui valent le détour, y compris le Beats Powerbeats Pro.

Qu’en est-il des AirPods Max d’Apple ?

Les Apple AirPods Max sont essentiellement des AirPods Pro transformés en une paire d’écouteurs supra-auriculaires. Ces écouteurs ont un design ultra-premium avec un bandeau à auvent en maille, un cadre en acier inoxydable et une couronne numérique sur les oreillettes inspirée de l’Apple Watch. C’est une conception non conventionnelle qui, selon Apple, est conçue pour équilibrer le confort et les performances acoustiques.

Les autres fonctionnalités que les AirPods Max empruntent aux AirPods Pro incluent le mode transparence, l’égaliseur adaptatif et l’audio spatial. Les écouteurs ont également une batterie qui peut durer 20 heures sur une seule charge, avec une charge rapide qui peut fournir 90 minutes de lecture avec seulement cinq minutes de charge.

Apple AirPods Max

Casque antibruit de catégorie A avec un design élégant.

Le premier casque antibruit d’Apple intègre une puce H1 dans chaque casque et possède le meilleur ANC de sa catégorie. Ce casque puissant est destiné aux consommateurs de niche et fonctionne bien dans l’écosystème Apple.