Apple AirPods, Samsung Galaxy Buds, Bose, casques de jeu et plus

Grâce à toutes les premières ventes du Black Friday, il existe de nombreux types d’écouteurs et d’écouteurs en vente, notamment des écouteurs antibruit, des écouteurs sans fil, des écouteurs intra-auriculaires, des écouteurs supra-auriculaires, des écouteurs, des AirPods Apple et tous les écouteurs intermédiaires.

Mais par où commencer à chercher ? À l’heure actuelle, vous pouvez trouver des offres sur les écouteurs chez des détaillants tels que Samsung, Best Buy, Walmart et Amazon. Mais plutôt que de trier les pages et les pages de technologie sur les soldes du Black Friday, à la recherche de quelque chose que vous voulez au prix du Black Friday, nous avons fait toutes les recherches pour vous.

Nous avons découvert les meilleures offres du Black Friday sur les AirPods et les écouteurs sur Internet. Que vous recherchiez une offre sur les Apple AirPods Max de luxe ou que vous souhaitiez réaliser de sérieuses économies sur les écouteurs de Skull Candy ou de Samsung, écoutez. Nous avons trouvé pour vous d’excellents écouteurs de premier ordre à des prix imbattables pour le Black Friday.

Continuez à lire pour voir les meilleures offres du Black Friday sur les écouteurs en ce moment.

Les premières ventes du Black Friday sur les AirPods d’Apple

Voici les meilleures offres que nous avons trouvées sur les écouteurs Apple chez les principaux détaillants en ce moment.

Apple AirPods Pro avec étui de chargement Magsafe : 197 $ sur Amazon

(Photo : Apple via Amazon)

Ces indispensables AirPod d’Apple de 3e génération utilisent la technologie de suppression active du bruit pour bloquer tout bruit qui n’est pas votre musique, vos podcasts ou vos émissions de télévision préférés. Besoin d’entendre des annonces importantes ou de garder une oreille sur le trafic pendant que vous avez vos AirPods ? Les AirPods Pro disposent d’un mode de transparence pour que vous puissiez vous connecter au monde qui vous entoure. Les embouts en silicone de l’AirPod résistants à l’eau et à la transpiration sont disponibles en trois tailles pour un ajustement personnalisable et confortable. De plus, ils sont compatibles avec Siri.

Les AirPods Pro coûtent 220 $ chez Best Buy, mais vous pouvez les obtenir pour 23 $ de moins que chez Amazon.

Apple AirPods Pro avec étui de chargement Magsafe, 197 $ (au lieu de 249 $)

197 sur Amazon

Au cours des premières offres du Black Friday de Walmart, les Apple AirPods Pro seront en vente au prix de 159 $. Cette offre sera mise en ligne le 22 novembre à 19 h HNE.

Apple AirPods Pro avec étui de chargement Magsafe, 159 $

159 chez Walmart

AirPods avec étui de recharge sans fil : 160 $ ​​chez Walmart

(Photo : Pomme)

Les AirPods Apple de deuxième génération sont actuellement à 50 $ de réduction. Ces écouteurs sans fil résistants à l’eau sont livrés avec un étui de chargement sans fil. Partagez facilement l’audio de votre iPhone, iPad, iPod touch ou Apple TV vers vos AirPod. De plus, ils sont compatibles avec Siri.

Apple AirPods, 160 $ ​​(habituellement 200 $)

160 chez Walmart

Vous voulez une offre sur les AirPods Apple avec un étui de charge filaire ? Walmart et Amazon ont tous deux les AirPods Apple de deuxième génération pour 119 $, le meilleur prix que nous ayons trouvé actuellement.

Apple AirPods avec étui de chargement filaire, 119 $ (au lieu de 159 $)

119 chez Amazon119 chez Walmart

Apple AirPods Max: 479 $ sur Amazon



(Photo : Apple via Amazon)

Les écouteurs intra-auriculaires haut de gamme d’Apple sont en vente dès maintenant lors de la vente anticipée du Black Friday chez Best Buy et de la vente anticipée du Black Friday sur Amazon. Les AirPods Max d’Apple utilisent la technologie de suppression active du bruit pour bloquer les bruits indésirables et disposent d’un mode de transparence afin que vous puissiez entendre ce dont vous avez besoin. Ces écouteurs offrent 20 heures d’écoute. Ils viennent dans une variété de couleurs dont le bleu, le vert, le rouge et l’argent. Ils sont également compatibles avec Siri.

Apple AirPods Max, 479 $ (habituellement 549 $)

479 sur Amazon

Les premières ventes du Black Friday sur les écouteurs JBL

Voici les meilleures offres sur les écouteurs JBL que nous avons trouvées lors des premières ventes du Black Friday chez les principaux détaillants.

Écouteurs de sport JBL Reflect mini NC : 75 $ chez Best Buy

(Photo : JBL via Best Buy)

Ces écouteurs sans fil sont dotés d’une suppression active du bruit pour vous déconnecter du monde, ainsi que d’une technologie d’ambiance intelligente pour vous tenir au courant de votre environnement, même lorsque vous écoutez votre podcast préféré. Les écouteurs de sport sans fil de JBL sont également étanches et disposent d’une pause automatique, de sorte que vous ne manquerez pas une seconde d’audio en cas de chute d’un écouteur. En ce moment, ils sont à 50 $ de rabais.

Écouteurs de sport JBL Reflect Mini NC, 75 $ (habituellement 150 $)

75 chez Best Buy

Écouteurs sans fil à réduction de bruit JBL live 660NC : 100 $ chez Best Buy

(Photo : JBL via Best Buy)

Ces écouteurs JBL sont actuellement à 100 $ de rabais. Ces écouteurs intra-auriculaires promettent jusqu’à 50 heures d’autonomie et sont dotés d’une technologie de réduction du bruit et de protection de l’environnement. Les appels téléphoniques et les assistants virtuels tels qu’Amazon Alexa et Google Assistant peuvent être gérés avec les boutons de l’oreillette.

Casque sans fil à réduction de bruit JBL live 660NC, 100 $ (habituellement 200 $)

100 chez Best Buy

Offres anticipées du Black Friday sur Beats By Dre

Les écouteurs Beats By Dre sont souvent en vente pendant le Black Friday, et cette année ne fait pas exception : vous pouvez économiser chez Best Buy et Target.

Powerbeats Pro sans fil : 150 $ sur Amazon



(Photo : Beats by Dre via Amazon)

Ces écouteurs sans fil ont été conçus pour les athlètes. Ils sont dotés de crochets d’oreille réglables qui sont personnalisables et sont livrés avec plusieurs options d’embouts auriculaires. Chaque écouteur a des commandes de volume et de piste complètes, vous pouvez donc ajuster votre son sans sortir votre téléphone ou votre télécommande. Ils sont résistants à la transpiration et à l’eau et peuvent contenir jusqu’à neuf heures d’autonomie. En ce moment, ils sont 100 $ de rabais sur leur prix régulier.

Powerbeats Pro sans fil, 150 $ (habituellement 250 $)

150 sur Amazon

Écouteurs sans fil à réduction de bruit Beats Studio³ : 200 $ chez Best Buy

(Photo : Beats by Dre via Best Buy)

Ces écouteurs de luxe sans fil Beats Studio3 sans fil avec des accents dorés sont actuellement à 150 $ de réduction. L’appareil d’écoute Beats by Dre utilise une technologie de suppression du bruit adaptative pour bloquer les sons que vous ne voulez pas entendre. Écoutez tout ce que vous voulez, sans fil, jusqu’à 22 heures sans recharger. Chaque fois que votre batterie est faible, une charge de 10 minutes vous donnera trois heures de jeu.

Écouteurs sans fil à réduction de bruit Beats Studio³, 200 $ (habituellement 350 $)

200 chez Best Buy

Les premières soldes du Black Friday sur les écouteurs Skull Candy

Les écouteurs Skull Candy, soucieux de leur budget, sont également généralement en vente pour le Black Friday. Le prix inférieur (associé à une qualité décente) en fait un bon choix pour les écouteurs pour enfants.

EN RUPTURE DE STOCK : Casque supra-auriculaire sans fil Bluetooth Riff avec microphone : 19 $ chez Walmart

(Photo: Skull Candy via Walmart)

Ces écouteurs sont compatibles avec à peu près n’importe quel appareil Bluetooth. Ils offrent une autonomie pouvant aller jusqu’à 12 heures, mais si vous êtes à court de batterie, 10 minutes de charge de ces écouteurs sans fil vous donneront deux heures supplémentaires d’écoute.

Casque supra-auriculaire sans fil Bluetooth Riff avec microphone, 19 $ (régulièrement 52 $)

VÉRIFIER LE STOCK MAINTENANT

Les premières ventes du Black Friday sur les écouteurs et les écouteurs Bose

Les écouteurs Bose haut de gamme sont des cadeaux de vacances populaires, bien qu’ils puissent être assez chers – souvent 300 $ ou plus. Heureusement, ces modèles Bose sont actuellement en vente pour le Black Friday.

Casque antibruit sans fil QuietComfort 35 II: 199 $ chez Walmart

(Photo : Bose via Walmart)

Les écouteurs sans fil Bose QuietComfort 35 sont actuellement en vente à 120 $ de réduction. Ils sont dotés d’une technologie antibruit, d’une connectivité Bluetooth et d’un double micro à réduction de bruit. Écoutez jusqu’à 20 heures de musique, de podcasts, de télévision et de films. Pas de batterie ? Aucun problème. Vous pouvez même continuer à écouter lorsque vous êtes à zéro pour cent de puissance en connectant le câble audio inclus à votre appareil.

Casque sans fil à réduction de bruit QuietComfort 35 II, 199 $ (habituellement 299 $)

199 chez Walmart

Écouteurs Bose Sport : 149 $ chez Best Buy

(Photo : Bose via Best Buy)

Vous économiserez 30 $ en achetant des écouteurs Bose Sport dès maintenant. Les écouteurs sans fil sont fabriqués en silicone souple et sont livrés avec trois tailles d’embouts différentes pour personnaliser votre ajustement. Les écouteurs Bose Sport sont résistants à la transpiration et aux intempéries et sont dotés de commandes tactiles pour régler le volume, mettre la musique en pause et répondre aux appels, le tout sans avoir à sortir votre téléphone portable.

Écouteurs Bose Sport, 149 $ (habituellement 179 $)

149 chez Best Buy

Les premières ventes du Black Friday sur les Samsung Galaxy Buds

Si vous aimez la marque Samsung, bonne nouvelle : de nombreux écouteurs et écouteurs Samsung sont en vente lors de la vente anticipée du Black Friday de Samsung.

Véritables écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Live: 100 $ chez Samsung

(Photo : Samsung via Best Buy)

Ces écouteurs intra-auriculaires sans fil, disponibles en cinq couleurs, sont dotés du plus grand design de haut-parleur Galaxy Buds et d’une suppression active du bruit. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir une paire de Samsung Galaxy Buds Live pour 70 $ de réduction sur le prix catalogue lors de la première vente Black Friday de Samsung.

Écouteurs sans fil véritables Samsung Galaxy Buds Live, 100 $ (habituellement 170 $)

100 à l’événement Black Friday de Best BuyShop Samsung

Samsung Galaxy Buds Pro: 150 $ chez Samsung

(Photo : Samsung)

Ou passez au Samsung Galaxy Buds Pro, qui offre huit heures de charge (contre cinq pour les Galaxy Buds), un indice d’étanchéité IPX7 et prend en charge Dolby Atmos. Disponibles en trois couleurs, ils sont actuellement à 50 $ de rabais chez Samsung.

Samsung Galaxy Buds Pro, 150 $ (au lieu de 200 $)

150 chez Samsung

Les premières ventes du Black Friday sur les écouteurs Earin

La marque suédoise de casques propose une offre Black Friday anticipée aux clients sur son site Web et sur Amazon.

Écouteurs sans fil Earin A-3 : 140 $ sur Amazon

(Photo : Earin via Amazon)

L’Earin A-3 est l’écouteur sans fil le plus petit et le plus léger du marché. Les petits bourgeons sont conçus pour s’adapter à l’une ou l’autre oreille. Une seule charge vous donnera cinq heures d’autonomie. À l’heure actuelle, ils sont à 30% de réduction lorsque vous appliquez le coupon d’épargne supplémentaire sur Amazon.

Écouteurs sans fil Earin A-3, 140 $ (habituellement 199 $)

140 sur Amazon

Les premières ventes du Black Friday sur les écouteurs Adidas

Les fans de la marque Adidas peuvent faire des économies sur les écouteurs ce Black Friday.

supra-auriculaire Adidas RPT-01 Sport : 119 $

(Photo : Adidas)

Les écouteurs supra-auriculaires Adidas RPT-01 Sport sont résistants à la transpiration, peuvent lancer une liste de lecture Spotify en un seul clic et ont une autonomie de 40 heures. Ils sont dotés d’oreillettes amovibles et lavables.

supra-auriculaire RPT-01 Sport, 119 $ (habituellement 170 $)

119

Les premières ventes du Black Friday sur les écouteurs de jeu

Si vous êtes un joueur ou que vous offrez une paire d’écouteurs à un joueur, vous voudrez choisir une paire avec un micro conçu pour fonctionner avec le système de jeu de votre choix.

Casque de jeu sans fil SteelSeries Arctis 1: 87 $ chez Walmart

(Photo : SteelSeries via Walmart)

Le casque SteelSeries Arctis 1 est conçu pour les jeux sur PC, PlayStation, Nintendo Switch et Android. Il est doté d’un microphone antibruit amovible certifié Discord et est livré avec tous les dongles dont vous aurez besoin pour le connecter à votre console ou appareil préféré – ou simplement l’utiliser en mode sans fil. Il est en vente dès maintenant chez Walmart.

Casque de jeu sans fil SteelSeries Arctis 1, 87 $ (habituellement 100 $)

87 chez Walmart

Casque universel Turtle Beach : 23 $ (à partir du 22 novembre)

(Photo: Turtle Beach via Walmart)

Le casque de jeu est en vente lors de l’événement Black Friday de Walmart à partir du 22 novembre. Le casque est doté de haut-parleurs de 40 millimètres à l’intérieur de coussins en cuir synthétique de qualité supérieure. Le casque universel Turtle Beach comprend un micro qui peut se relever pour se mettre en sourdine lorsqu’il n’est pas utilisé.

Casque universel Turtle Beach, 23 $ (habituellement 40 $)

23 chez Walmart

Casque de jeu USB Dark Matter Supernova : 40 $

(Photo : Monoprix)

Le casque de jeu Dark Matter propose un son surround 7.1, des profils sonores personnalisés et un micro antibruit flexible et amovible.

Casque de jeu USB Dark Matter Supernova, 40 $ (habituellement 60 $)

40 au Monoprix