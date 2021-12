Apple AirTag lié à l’augmentation du nombre de vols de voitures, rapport de la police canadienne

Les AirTags d’Apple sont utilisés dans un nombre croissant de vols de voitures ciblés au Canada, selon la police locale.



Dans un communiqué de presse de la police régionale de York, les enquêteurs ont identifié une nouvelle méthode utilisée par les voleurs pour traquer et voler des véhicules haut de gamme qui tirent parti des capacités de localisation de l’AirTag. Bien que la méthode de vol des voitures soit en grande partie conventionnelle, le but de l’AirTag est de retracer une voiture haut de gamme jusqu’à la résidence d’une victime où elle peut être volée dans l’allée.

Depuis septembre 2021, les policiers de la seule région de York ont ​​enquêté sur cinq incidents où des suspects ont utilisé des « AirTags » dans des vols de véhicules haut de gamme. Les voleurs ciblent tous les véhicules particulièrement précieux qu’ils trouvent dans les lieux publics et les parkings, plaçant un AirTag dans une zone hors de vue, comme dans l’attelage de remorquage ou le bouchon de réservoir, dans l’espoir qu’il ne sera pas découvert par le propriétaire de la voiture .

Les voleurs n’ont aucun moyen de désactiver les fonctionnalités anti-pistage d’Apple qui alertent les utilisateurs lorsqu’un AirTag inconnu à proximité suit leur position, mais toutes les victimes ne reçoivent pas ou n’agissent pas sur la notification, ou n’ont pas d’iPhone.

Alors que seulement cinq vols ont été directement liés aux « AirTags » jusqu’à présent, plus de 2 000 véhicules ont été volés dans la région au cours de l’année écoulée, et le problème est susceptible de s’étendre à d’autres localités et pays du monde. La police s’attend à ce que les « AirTags » soient utilisés à plus grande échelle dans un nombre croissant de vols de véhicules à l’avenir.

La police a encouragé les propriétaires de voitures à se garer dans un garage verrouillé si possible et à inspecter régulièrement leur véhicule à la recherche de traqueurs, en particulier s’ils reçoivent une notification AirTag inconnue, et a publié deux vidéos d’information publiques liées au problème croissant.

Histoires liées

La police découvre une utilisation inattendue des AirTags d’Apple

L’utilité des traqueurs d’articles AirTag d’Apple a commencé à être vue par les forces de l’ordre lors de la localisation de biens volés, selon des rapports récents. Tel que rapporté par GadgetLite, un utilisateur d’AirTag à Boston a pu récupérer ses biens volés avec l’aide de la police et du petit dispositif de suivi d’Apple. Plus tôt ce mois-ci, l’utilisateur a découvert que son vélo avait été volé. Heureusement, il…

Les mesures anti-harcèlement d’AirTag « ne sont tout simplement pas suffisantes », selon un rapport du Washington Post

Les protections qu’Apple a intégrées aux AirTags pour les empêcher d’être utilisées pour suivre quelqu’un « ne sont tout simplement pas suffisantes », a déclaré aujourd’hui Geoffrey Fowler du Washington Post dans un rapport enquêtant sur la manière dont les AirTags peuvent être utilisés pour le harcèlement criminel. Fowler s’est placé un AirTag et s’est associé à un collègue pour faire semblant d’être traqué, et il est arrivé à la conclusion que les AirTags sont un « nouveau moyen…

Un responsable d’Apple déclare que les AirTags sont conçus pour suivre les articles, pas les enfants ou les animaux domestiques

Suite à l’annonce des AirTags cette semaine, Kaiann Drance, vice-président du marketing mondial des produits iPhone d’Apple, et Ron Huang, directeur principal de la détection et de la connectivité d’Apple, ont discuté avec Fast Company du tracker de type Tile, de sa conception et de sa confidentialité. Parlant de la conception d’AirTag, Drance dit qu’Apple voulait créer un design simple mais unique pour le tracker, en gardant à l’esprit…

Pratique avec les nouveaux AirTags d’Apple

Après des années d’attente pour les débuts des AirTags, le jour du lancement est enfin arrivé et les AirTags sont maintenant entre les mains des clients. Nous avons reçu nos AirTags par la poste aujourd’hui et avons pensé partager un aperçu pratique de ceux qui attendent toujours leurs commandes ou qui se demandent si les AirTags pourraient être utiles. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Comme vous le savez probablement déjà, les AirTags…

Apple améliore les mesures anti-harcèlement AirTags avec l’application Android et des intervalles de son plus courts

Apple améliore la sécurité des AirTags pour empêcher le harcèlement à l’aide des appareils Bluetooth, a déclaré Apple à CNET aujourd’hui. Apple envoie déjà des mises à jour en direct aux AirTags, ce qui réduira le délai avant qu’un AirTag inconnu ne vous avertisse s’il est en votre possession. À l’heure actuelle, les AirTags émettent un son après trois jours d’absence de leur propriétaire. Après la mise à jour, les AirTags…

Apple annonce des appareils de suivi AirTag à partir de 29 $ chacun

Apple a annoncé aujourd’hui AirTag, un dispositif de suivi Bluetooth de type Tile conçu pour être attaché à des éléments tels que des clés et des portefeuilles à des fins de suivi, vous permettant de les trouver directement dans l’application Find My. Les AirTags sont des accessoires à attacher aux sacs à dos, bagages et autres articles. N’importe quel appareil U1 comme l’iPhone 12 peut être utilisé pour une recherche de précision pour vous guider directement vers l’élément que vous recherchez…

AirTag Hermès actuellement indisponible chez Apple

Comme indiqué par ., AirTag Hermès n’est actuellement pas disponible à l’achat auprès d’Apple ou directement sur le site Web d’Hermès. La raison de l’indisponibilité reste inconnue. La ligne AirTags Hermès d’Apple comprend trois styles distincts, un AirTag avec un porte-clés Hermès, un bijou de sac et une étiquette de bagage. Tous les styles comportent l’AirTag standard avec une plaque arrière amovible mais gravée de…

La vulnérabilité AirTag en « mode perdu » peut rediriger les utilisateurs vers des sites Web malveillants

Selon un nouveau rapport partagé par KrebsOnSecurity, la fonction AirTag qui permet à toute personne possédant un smartphone de scanner un AirTag perdu pour localiser les informations de contact du propriétaire peut être utilisée à des fins d’escroquerie par hameçonnage. Lorsqu’un AirTag est défini en mode perdu, il génère une URL pour https://found.apple.com et permet au propriétaire de l’AirTag d’entrer un numéro de téléphone ou une adresse e-mail de contact. Quiconque scanne ça…

Histoires populaires

Apple AirTag lié à l’augmentation du nombre de vols de voitures, rapport de la police canadienne

Les AirTags d’Apple sont utilisés dans un nombre croissant de vols de voitures ciblés au Canada, selon la police locale. Dans un communiqué de presse de la police régionale de York, les enquêteurs ont identifié une nouvelle méthode utilisée par les voleurs pour traquer et voler des véhicules haut de gamme qui tirent parti des capacités de localisation de l’AirTag. Alors que la méthode de vol des voitures est en grande partie …

Elon Musk exhorte ses clients à acheter du « Tesla Cyberwhistle » au lieu du chiffon de polissage Apple

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a encouragé les clients à acheter le « Cyberwhistle » pour 50 $ au lieu du chiffon de polissage très discuté d’Apple. La page produit, que Musk a partagée sur Twitter mardi soir, propose un sifflet en acier inoxydable en édition limitée avec le même design distinctif du Tesla Cybertruck : Inspiré par Cybertruck, le Cyberwhistle en édition limitée est un objet de collection premium fabriqué à partir de …

Cinq fonctionnalités à attendre du MacBook Air 2022

En 2022, Apple va publier une version mise à jour du MacBook Air avec certains des changements de conception les plus importants que nous ayons vus depuis 2010, lorsque Apple a introduit les options de taille 11 et 13 pouces. Dans la vidéo ci-dessous, nous mettons en évidence cinq fonctionnalités que vous devez connaître sur la nouvelle machine. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Plus de design en coin – MacBook actuel…

Apple révèle les applications et les jeux iOS les plus téléchargés de 2021

En plus de nommer ses choix éditoriaux pour les meilleures applications et jeux de 2021, Apple a partagé aujourd’hui des graphiques pour les applications et jeux gratuits et payants les plus téléchargés aux États-Unis en 2021. L’application iPhone gratuite la plus téléchargée était TikTok, suivie de YouTube , Instagram, Snapchat et Facebook. Les applications iPhone les mieux payées comprenaient Procreate Pocket, HotSchedules, The Wonder Weeks et Touch…

Le nouvel iPhone SE serait sur la bonne voie pour une sortie au premier trimestre 2022

Apple prévoit de lancer un iPhone SE de troisième génération au premier trimestre 2022, selon le cabinet d’études taïwanais TrendForce. Si ce délai s’avère exact, nous pouvons nous attendre à ce que l’appareil soit publié d’ici la fin mars. Comme indiqué précédemment, TrendForce a déclaré que le nouvel iPhone SE resterait un smartphone de milieu de gamme avec une prise en charge supplémentaire de la 5G : en termes de développement de produits, Apple est…

Apple prévoit de remplacer l’iPhone par un casque AR dans 10 ans

Apple prévoit de remplacer l’iPhone par un casque de réalité augmentée (AR) dans 10 ans, un processus qui devrait apparemment commencer dès l’année prochaine avec le lancement d’un casque, selon un récent rapport. Rendu conceptuel du casque AR d’Apple par Antonio De Rosa Dans une note aux investisseurs vue par MacRumors, l’éminent analyste Ming-Chi Kuo a expliqué que « l’objectif d’Apple est…