Apple AirTag : petit et utile… ou pas. Examen approfondi

Après plusieurs semaines d’utilisation intense, de bonne compréhension de son fonctionnement et de différents tests, nous vous dirons ce que vous pouvez attendre d’un wearable aussi petit que l’Apple AirTag.

Peu importe ce que contient une boîte Apple, vous savez déjà que l’emballage et sa liturgie d’ouverture seront toujours une expérience positive. L’AirTag ne fait pas exception. Pour le connecter à l’iPhone ou à l’iPad, le processus est si minimaliste qu’il en fait peur. Vous retirez le plastique de l’AirTag, il émet un son de confirmation qu’il fonctionne déjà et, après quelques secondes, une fenêtre apparaît sur l’écran de votre appareil mobile afin que vous puissiez le lier avec lui d’un simple toucher. Que pensez-vous des AirPods et autres ? Il vous demande de lui donner un nom, vous le placez sur l’objet que vous ne voulez pas perdre et c’est tout. Vous n’aurez à vous soucier de changer la batterie qu’une fois par an. Même cela, aussi surprenant que cela puisse paraître dans un produit Apple, est très simple : vous appuyez sur la partie argentée de l’AirTag avec votre doigt, la faites pivoter de quelques degrés et voilà, une pile CR2032 apparaît.

Conception de pomme

On peut dire peu de mal d’un produit dont l’aspect extérieur semble si soigné. Bien entendu, dans quelques années, sa forme variera, devenant de plus en plus fine et plus petite. C’est toujours arrivé. Loin de vouloir paraître créatif, la finition de l’AirTag est ronde : d’un côté c’est le même plastique blanc qu’Apple utilise dans les AirPods ; de l’autre, il est en acier inoxydable. Accrédite IP67.

Des technologies de pointe

La chose la plus intéressante à propos de l’AirTag, bien sûr, réside en elle. Ce tracker base son fonctionnement sur trois technologies : Bluetooth LE, la puce ultra large bande Apple U1 et le NFC. Les trois nécessitent que l’application Find interagisse avec l’AirTag. Nous avons testé différentes situations pour vérifier son efficacité. Avez-vous besoin de trouver l’objet auquel l’AirTag est attaché à l’intérieur de votre maison ? Donc, si vous avez un iPhone 11 ou une version ultérieure, vous ouvrez l’application, sélectionnez Recherche de précision et, lorsque vous vous trouvez dans un rayon de moins de 2 mètres, l’iPhone lui-même vous dira précisément dans quelle direction et à quelle distance se trouve cet objet. .vous cherchez. Dans tous nos tests, nous ne nous sommes jamais trompés, insistons-nous. La précision de suivi est étonnamment précise. L’objet que vous avez perdu se trouve-t-il à une distance considérable de votre emplacement ? Dans ce cas, pour le trouver, vous devez entrer dans l’application de recherche, la mettre en mode perdu -comme avec les autres appareils Apple- et attendre.

À ce moment, l’AirTag se comporte comme une balise qui envoie un signal, via Bluetooth, et, si un iPhone / iPad / Mac avec connectivité cellulaire passe et enregistre ce signal, puis, de manière totalement privée, il télécharge sa position sur le réseau et vous verrez l’avis qu’il a été localisé et où. La même chose se produit avec un mobile Android. Mieux encore, grâce à la technologie NFC, l’AirTag fournit – à celui qui le trouve – un moyen sécurisé d’entrer en contact avec le propriétaire. Ici, nos tests ont été très dépendants de la zone où nous avons « laissé » l’AirTag. S’il s’agit d’une zone de transit, avec beaucoup de trafic, presque à chaque fois nous avons eu un avis anonyme que l’AirTag avait été localisé. Dans d’autres zones plus peu peuplées, nous n’aurions jamais récupéré l’appareil.

Opinions de gadgets

Nous pouvons résumer les dizaines d’heures que nous avons investies à tester l’AirTag en une seule idée : si vous faites partie de l’écosystème Apple qui perd fréquemment clés, portefeuille ou tout autre objet de valeur, ce produit est fait pour vous. Si vous n’appartenez pas à ce groupe, il peut être difficile pour vous d’utiliser rationnellement l’AirTag. Vous seriez emporté par ses bienfaits, par l’effet désir qui entoure toujours les produits Apple, mais au final vous savez que l’AirTag n’aura que peu ou pas d’impact sur votre quotidien.

Bien sûr, si vous avez l’intention de l’utiliser pour suivre des personnes, des animaux domestiques ou toute autre surveillance qu’un traceur GPS pourrait fournir, vous feriez une grave erreur. Cela ne fonctionnera pas pour vous pour cela. Apple, en plaçant la confidentialité des utilisateurs au centre de toute leur expérience, a conçu des mécanismes suffisants pour vous empêcher d’abuser de l’AirTag. Par exemple, si vous le mettez dans la poche d’une personne et qu’elle s’éloigne de votre position, elle commencera à émettre un bip après un certain temps pour l’alerter de sa présence. Et ainsi nous pouvions continuer. Aimons-nous l’AirTag ? Bien sûr, même si ce n’est pas parfait. Mais -plus que jamais- notre devoir est de vous dire qu’il est essentiel que vous réfléchissiez à l’usage que vous allez en faire avant votre achat. La proposition d’Apple est solide, elle s’améliore beaucoup par rapport à la concurrence sur plusieurs aspects, mais ce n’est pas une raison suffisante pour l’acquérir.

On aime aussi Vous pouvez personnaliser votre AirTag avec des initiales ou un emoji gratuitement. Taille et poids idéal pour le placer n’importe où. L’absence de boutons ; mécanisme efficace et automatique. La très grande confidentialité qui entoure l’ensemble du processus de recherche AirTag, à la fois pour le propriétaire et pour celui qui le trouve.Nous n’aimons pas non plusLe prix des accessoires ‘made in’ Cupertino. D’autant plus qu’ils sont indispensables pour profiter de l’AirTag. Il n’y a qu’une possibilité d’acheter une ou quatre unités ensemble. Il pourrait y avoir des paquets de deux et ce serait moins cher. Le son émis par l’AirTag peut être insuffisant dans certaines situations de bruit ambiant. La partie en acier inoxydable n’est pas très résistante aux rayures.

Thermomètre à gadgets

Bâtiment 10

Suivre / localiser 7

Connectivité 8

Autonomie 9

Endurance 7

Dimensions et poids 9

Qualité/prix 9

Note finale Gadget 8.4

35 euros

www.apple.es